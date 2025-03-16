Якими будуть зими в Україні найближчі 50 років: метеорологиня здивувала пальмами і потеплінням

Взимку в Україні цього року майже не було снігу і ця тенденція і надалі зберігатиметься.

Про це в інтерв’ю “Говорить Суханов” розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру.

Вона пояснила, що зміни відбулися через глобальне потепління.

“Тенденція така зберігається, що у більшості випадків, якщо ми говоримо про зими 60-70-х, навіть 80-х, то в нас на фоні мінусових значень були періоди відлиги, тобто коли температура переходила на плюсові значення. А тепер у нас можна сказати, суцільна відлига з періодами морозної погоди зимової. Тому ось такий процес відбувається завдяки глобальному потеплінню”, – каже метеорология.

Втім, за її словами, якщо ця тенденція зберігатиметься, українці все одно навряд чи зустрічатимуть Новий рік під пальмами. Морози все одно, можливо іноді, але приходитимуть взимку найближчі 30-50 років.

“Ми не кліматологи, ми тільки метеорологи і синоптики. Можливо, якщо така тенденція буде, то десь уже там до сотого року може ми і

дійдемо до такого. Але це все одно неоднозначно. Тобто це не означає, що кожного наступного року в нас буде тепліше і тепліше. Все одно будуть роки, коли один місяць, а може протягом зими будуть такі періоди по 3-5 днів, коли температура все одно буде знижуватися до морозів. І таким чином все одно поки що, думаю, в наступні 30-50 років ще морози у нас будуть”, – розповіла Наталія Голеня.

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