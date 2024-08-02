Інтерв'ю Буданова: які області хоче окупувати Путін та якими є плани Кремля в Україні

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про плани Росії та наступ окупантів на Харківщині. Він також переконує, що Росія повністю не зможе знищити українську енергетичну систему.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

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Кирило Буданов: "На жаль, треба констатувати, що вони досить таки системно адаптують своє суспільство до цих проблем. Та й в принципі рівень запиту у їхньому суспільстві набагато нижчий, ніж у нашому".

Тобто, чекати бунту не доводиться?

Кирило Буданов: "Бунт сам по собі не може відбутися. Таке як зробив Пригожин, може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається".

Чи існує загроза російського наступу на Балтійські країни?

Кирило Буданов: "Це така постійна і як то кажуть, потенційна загроза. І не більше. Тобто, нема такого".

Що вони не готуються?

Кирило Буданов: "Поки війна в Україні іде, нічого ніде не може бути проблемного від Росії".

Якими є плани Кремля на 2024 рік?

Кирило Буданов: "Завдання максимум - це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Взагалі будь-яким. Завдання мінімум і воно ж поки що єдине - це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу".

Кирило Буданов

"Буферна зона" на Харківщині: чи повторять росіяни наступ із півночі?

Кирило Буданов: "По Харківській області - це спроба була зробити буферну зону. Ну, вона провалилася. У них вона провалилася".

Певно ж, не покинуть цих спроб.

Кирило Буданов: "Ні. Тому що, вони так і лишилися на окупованих територіях Харківської області. Але це питання часу".

Як удари по РФ змінили хід війни?

Кирило Буданов: "Ні, про це я говорити з вами не буду. А такий цікавий момент: от до прикладу нещодавно дрони дійшли до аеродромів певних в Російській Федерації. До північних. До Оленьї. Там є вражені дальні бомбардувальники і це змусило ну хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по нас".

Чи може Росія знищити енергосистему України? І чи битимемо ми у відповідь?

Кирило Буданов: "Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки мабуть некоректно буде. Повністю ми її не покладемо. Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально".

Авторка: Ірина Кондрачук

Росіяни готують провокації на фронті?! Чи будуть атаки на енергетику? Ексклюзив від Буданова!

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