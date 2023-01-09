Який із напрямків найсприятливіший для контрнаступу ЗСУ: відповідь експерта

Запорізька область є найімовірнішим напрямком наступу Збройних сил України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Павло Нарожний, відповідаючи на запитання, який із напрямків найсприятливіший для контрнаступу українських військових.

"Я думаю, що наступ буде із Запорізької області на Мелітополь, тому що Мелітополь для нас дуже важливий як транспортний хаб. Тобто вся логістика, яка розташована у Херсонській області на узбережжі Азова і до перешийка, вона іде через Крим, через Кримський міст, і вона іде через Маріуполь — Мелітополь залізною дорогою, автомобільною дорогою, і через Бердянськ. Тому розрізати угруповання на дві половини – це раз, тобто відрізати від постачання одну частину. Другий момент – це далі наступ на Бердянськ. Бердянськ – це морський порт, з нього також іде постачання військ, які перебувають у Мелітополі. І Бердянськ може стати базою для подальших атак на Крим, на Кримський міст, на узбережжя Криму, на Генічеськ тощо", - пояснив експерт.

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Нарожний також наголосив, що у Запорізькій області розташована атомна електростанція, яка дуже важлива для української інфраструктури.

"І повернути її (Запорізьку АЕС – ред.) та зробити так, щоб вона запрацювала, для нас також дуже важливо. Тому Запорізька область для мене здається найімовірнішим напрямком наступу", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прогнозує, що окупанти найближчим часом продовжать формувати додаткові штурмові підрозділи, щоб зосередити основні зусилля на захопленні п'яти міст на Донбасі - Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

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