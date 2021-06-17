Який основний меседж Путіна на зустрічі з Байденом: Клімкін прокоментував саміт у Женеві

Клімкін переконаний, що США не ухвалюватимуть ніяких рішень "через голову" України.

Ексміністр закордонних справ України (2014-2019 роки) Павло Клімкін заявив, що США не будуть тиснути на Україну в негативному плані, і зацікавлені у тому, щоб Київ став їхнім сильним союзником.

Про це він розповів 17 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Клімкін переконаний, що США не ухвалюватимуть ніяких рішень "через голову" України.

"Ми просто це не дозволимо. Ми вже не один раз показали, що ми можемо не тільки говорити, а можемо розуміти, в чому наш інтерес. Прекрасно зрозуміло, що на нас наші американські партнери не будуть тиснути в негативну сторону. В сфері безпеки їхній (США - Ред.) інтерес мати Україну як сильного союзника", — сказав ексглава МЗС.

Він наголосив, що нікому "бананова республіка" не потрібна як союзник.

Донбас і Мінські домовленості

Що стосується Донбасу і Мінським домовленостей, то Клімкін звернув увагу на небезпеку видачі російських паспортів в ОРДЛО.

"Прекрасно зрозуміло, що ми можемо говорити про Мінські домовленості в одну чи іншу сторону, але ніякий варіант вже не спрацює після масової паспортизації. До кінця року там буде мільйон паспортів. Хто може у кошмарному сні уявити, що люди з російськими паспортами голосують за кандидатів з російськими паспортами — і це нібито українські вибори в українські органи представницької влади. Ми це вже проїхали. Цього за визначенням не може бути. Головне, що мене цікавить, чи готовий Байден сьогодні вкладатися в позитивну історію?", — сказав він.

Клімкін назвав, у чому ж основний меседж Путіна на зустрічі з Байденом.

"Це подання у Держдуму минулої п'ятниці закону про паспортизацію на основі самоідентифікації для українців і білорусів. Путін таким чином хоче дестабілізувати Україну", — вважає ексміністр.

"Право на владу": Клімкін прокоментував зустріч Байдена та Путіна

НАТО

"Скільки б не говорили, що сьогодні у нас нема ПДЧ, завтра у нас нема ПДЧ, але давайте подивимось на аргументацію. Американці розуміють, що надання ПДЧ сьогодні може бути пасом Путіну, який в переході від повної бензоколонки в нову реальність до пустої бензоколонки, свідомо буде піднімати ставки, буде консолідувати свою російську реальність і буде займатися пошуком зовнішніх ворогів", — сказав Клімкін.

За словами ексміністра, дуже важливою є заява Байдена про те, що війна на Донбасі не є перешкодою вступу України до Альянсу.

"Тому, те, що сказав Байден, і я теж це знаю зі своїх джерел, і це обговорювалося на саміті НАТО - це не якась декларація і заява. Це реальне бажання, щоб Україна стала членом НАТО. І його слова, що навіть окупований Донбас не заважає нашому членству в НАТО — це насправді перший раз коли прозвучало. І коли він каже, що цьому заважає корупція, це реально ми розуміємо — реальний квиток в майбутнє — в ЄС і НАТО — це реальні успіхи в боротьбі з корупцією", — вважає дипломат.

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