Який перебіг має штам коронавірусу "Омікрон": хто може тяжко захворіти і чи заражаються вакциновані

Який перебіг має штам коронавірусу "Омікрон": хто може тяжко захворіти і чи заражаються вакциновані

В Україні вже є достатньо багато повторних випадків зараження коронавірусом, у лікарнях різко зросла кількість інфікованих дітей, а ті хто, ще не хворів на COVID-19, не зможуть уникнути "Омікрону", вважає лікар Тарас Жиравецький.

Частина людей, які перебувають у групі ризику і раніше не хворіли на COVID-19, можуть важче перенести коронавірусну хворобу, якщо інфікуються новим штамом "Омікроном". А ті пацієнти, які раніше легко перенесли коронавірус, мають усі шанси вдруге легко перехворіти "ковідом", якщо все ж заразяться новим мутованим варіантом вірусу.

Таку думку висловив в бліц-інтерв'ю ТСН.ua лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

"Спочатку нам, медикам, заявляли, щоб ми не хвилювались, адже "Омікрон" протікає легше. Але по тих пацієнтах, які зараз хворіють, я б не сказав, що у всіх так. Ті групи ризику, які були, і вони заразились вперше, то частина цих людей буде потрапляти до стаціонарів, у них буде проходити хвороба важче. А ті, які хворіли легко у перший раз, за моїми спостереженнями, у них і зараз немає критичних ускладнень", - сказав лікар.

Медик припускає, що у порівнянні з іншими хвилями коронавірусу, зараз важких пацієнтів буде значно менше, але інфікованих буде в 5-10 разів більше.

"З тих, хто ще не хворів - захворіють усі. Також у лікарнях різко збільшується кількість хворих дітей. Єдиний "плюс", що діти некритично важче хворіють, ніж раніше. Важкість хвороби приблизно однакова", - каже Тарас Жиравецький.

За його словами, в Україні вже є достатньо багато людей, які захворіли повторно на "ковід", заразившись "Омікроном". Серед таких людей є і багато вакцинованих.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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