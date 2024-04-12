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Який вигляд має розкішна дача Медведчука на Закарпатті і які "скарби" залишив зрадник - ексклюзив ТСН

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Який вигляд має розкішна дача Медведчука на Закарпатті і які "скарби" залишив зрадник - ексклюзив ТСН

"Ведмежа діброва"

Медведчук і досі платить працівникам свого розкішного маєтку.

На "закарпатській дачі" Медведчука понад 150 гектарів території. І змінене русло гірської річки, щоби вона проходила біля будинку кума Путіна. Цей маєток уже передали в управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. 

Який вигляд має дача Медведчука

Володимир Муржа був серед тих, хто оглядав заарештоване майно Медведчука – закарпатську "Ведмежу діброву". Суд передав цей маєток в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. 

"Розміщується на закритій території в 150 га та складається з основного будинку на 2 400 кв.м, будинку для гостей. На території також є вертолітний майданчик, колиба, погреб, капличка, ферма з тваринами, де, до речі, й досі виготовляють молочні продукти для споживання: сири, морозиво", - каже керівник Західного міжрегіонального територіального управління АРМА Володимир Муржа.

Дача Медведчука / ©
Дача Медведчука

На території заарештованого майна зараз перебуває близько десяти співробітників. Володимир переповідає, що почув від них.

"Зі слів співробітників маєтку, господар приїздив туди з родиною та приймав гостей всього 1-3 рази на рік, здебільшого щоб зустрічати свята. Це другий поверх – гостьовий, це вітальня, все дуже дорого оздоблено, це обідня зала, зараз побачимо кабінет господаря. Дуже багато ручної роботи, дорогоцінного каміння", - каже він. 

Та навіть задля таких рідкісних візитів тут змінили русло гірської річки – про це розповіли працівники.

Дача Медведчука Закарпатті / ©
Дача Медведчука Закарпатті

Працівники дачі і досі отримують зарплату від Медведчука

Закарпатська резиденція Медведчука за розмахом нагадує Межигір’я Януковича. Усередині ж будинку, все, як ніби законсервоване. Коштовні меблі закриті білою тканиною або ж чорними пакетами для сміття. В АРМА кажуть, працівники які за цим усім доглядають і досі отримують зарплатню від Медведчука.

Дача Медведчука на Закарпатті / ©
Дача Медведчука на Закарпатті

"Ми знаємо, що в місяць витрачається власником понад 1 млн гривень на його утримання. Все це свідчить про те, що Медведчук та його родина мріють повернутися в Україну. Звичайно ми свідомі українці не повинні цього допустити, а все здобуте злочинним шляхом маємо реалізувати або віддати в управління", - каже голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. 

Інтер'єри дачі Медведчка / ©
Інтер'єри дачі Медведчка

Брендові годинники та дороге авто виставлять на аукціон

Як правило сюди, у "Ведмежу діброву" Медведчук із сім’єю добирався на вертольоті. Його, як і особистий літак, раніше АРМА вже передала військовим. Тут знайшли і Maybach екснардепа. У минулу п’ятницю агентство оголосило про старт реалізації цього елітного авто та двадцяти колекційних наручних годинників Віктора Медведчука. Серед них такі відомі марки - "Ролекс", "Дольче Ґабана", "Карт’є". Їх вартість іще встановлять експерти. Також є годинник з назвою "Москва. Кремль" та годинник швейцарського бренду по спецзамовленню - з обличчям дружини зрадника.

Двір дачі Медведчука / ©
Двір дачі Медведчука

Яке майно Медведчука арештували

В Офісі генеральної прокуратури на запит ТСН повідомили, що серед заарештованого майна Медведчука за ухваленими судовими рішеннями є яхта "Роял Романс", 26 автомобілів, 32 квартири, 10 домоволодінь, 23 земельні ділянки, а також частки в статутних капіталах двадцятьох чотирьох юридичних осіб. Також під час розслідування на території будинку Медведчука в Пущі-Водиці в Києві знайшли залізничний вагон-ресторан.

Навесні 2021 року Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в 620 мільйонів доларів. Третина цієї суми – це та сама розкішна дев'яносто двометрова яхта "Роял Романс", яка стоїть в порту Хорватії. Тепер вона заарештована і теж передана в управління Агентства.

У березні ТСН показувала ексклюзивне відео із середини цього судна.

До наступного четверга конкурсна комісія, до якої увійшли посадові особи Агентства, Міністерства юстиції та Міністерства економіки - приймає заявки від потенційних організаторів торгів, а вже 23 квітня оголосить переможця. Той у подальшому і продаватиме яхту.

Такий орган, як АРМА є в усіх країнах ЄС і США. В Україні його створили за рекомендацією Європейського союзу 8 років тому. Але за цей час, кажуть в агентстві, багато чого змінилось і закон який регулює діяльність структури вже не дозволяє в повній мірі ефективно управляти активами.

Наприкінці березня Віктор Медведчук з‘явився в санкційному списку Чехії проти Росії. Також там є і компанія "Голос Європи". Це сайт, який за даними чеських спецслужб із Росії таємно фінансує Медведчук. У Чехії переконані, що цей сайт існує для впливу та активного поширення дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Санкції передбачають заморожування фінансових рахунків причетних суб’єктів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 12 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Раніше ТСН писала також: Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН

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