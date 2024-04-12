Який вигляд має розкішна дача Медведчука на Закарпатті і які "скарби" залишив зрадник - ексклюзив ТСН

На "закарпатській дачі" Медведчука понад 150 гектарів території. І змінене русло гірської річки, щоби вона проходила біля будинку кума Путіна. Цей маєток уже передали в управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Який вигляд має дача Медведчука

Володимир Муржа був серед тих, хто оглядав заарештоване майно Медведчука – закарпатську "Ведмежу діброву". Суд передав цей маєток в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

"Розміщується на закритій території в 150 га та складається з основного будинку на 2 400 кв.м, будинку для гостей. На території також є вертолітний майданчик, колиба, погреб, капличка, ферма з тваринами, де, до речі, й досі виготовляють молочні продукти для споживання: сири, морозиво", - каже керівник Західного міжрегіонального територіального управління АРМА Володимир Муржа.

Дача Медведчука

На території заарештованого майна зараз перебуває близько десяти співробітників. Володимир переповідає, що почув від них.

"Зі слів співробітників маєтку, господар приїздив туди з родиною та приймав гостей всього 1-3 рази на рік, здебільшого щоб зустрічати свята. Це другий поверх – гостьовий, це вітальня, все дуже дорого оздоблено, це обідня зала, зараз побачимо кабінет господаря. Дуже багато ручної роботи, дорогоцінного каміння", - каже він.

Та навіть задля таких рідкісних візитів тут змінили русло гірської річки – про це розповіли працівники.

Дача Медведчука Закарпатті

Працівники дачі і досі отримують зарплату від Медведчука

Закарпатська резиденція Медведчука за розмахом нагадує Межигір’я Януковича. Усередині ж будинку, все, як ніби законсервоване. Коштовні меблі закриті білою тканиною або ж чорними пакетами для сміття. В АРМА кажуть, працівники які за цим усім доглядають і досі отримують зарплатню від Медведчука.

Дача Медведчука на Закарпатті

"Ми знаємо, що в місяць витрачається власником понад 1 млн гривень на його утримання. Все це свідчить про те, що Медведчук та його родина мріють повернутися в Україну. Звичайно ми свідомі українці не повинні цього допустити, а все здобуте злочинним шляхом маємо реалізувати або віддати в управління", - каже голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Інтер'єри дачі Медведчка

Брендові годинники та дороге авто виставлять на аукціон

Як правило сюди, у "Ведмежу діброву" Медведчук із сім’єю добирався на вертольоті. Його, як і особистий літак, раніше АРМА вже передала військовим. Тут знайшли і Maybach екснардепа. У минулу п’ятницю агентство оголосило про старт реалізації цього елітного авто та двадцяти колекційних наручних годинників Віктора Медведчука. Серед них такі відомі марки - "Ролекс", "Дольче Ґабана", "Карт’є". Їх вартість іще встановлять експерти. Також є годинник з назвою "Москва. Кремль" та годинник швейцарського бренду по спецзамовленню - з обличчям дружини зрадника.

Двір дачі Медведчука

Яке майно Медведчука арештували

В Офісі генеральної прокуратури на запит ТСН повідомили, що серед заарештованого майна Медведчука за ухваленими судовими рішеннями є яхта "Роял Романс", 26 автомобілів, 32 квартири, 10 домоволодінь, 23 земельні ділянки, а також частки в статутних капіталах двадцятьох чотирьох юридичних осіб. Також під час розслідування на території будинку Медведчука в Пущі-Водиці в Києві знайшли залізничний вагон-ресторан.

Навесні 2021 року Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в 620 мільйонів доларів. Третина цієї суми – це та сама розкішна дев'яносто двометрова яхта "Роял Романс", яка стоїть в порту Хорватії. Тепер вона заарештована і теж передана в управління Агентства.

У березні ТСН показувала ексклюзивне відео із середини цього судна.

До наступного четверга конкурсна комісія, до якої увійшли посадові особи Агентства, Міністерства юстиції та Міністерства економіки - приймає заявки від потенційних організаторів торгів, а вже 23 квітня оголосить переможця. Той у подальшому і продаватиме яхту.

Такий орган, як АРМА є в усіх країнах ЄС і США. В Україні його створили за рекомендацією Європейського союзу 8 років тому. Але за цей час, кажуть в агентстві, багато чого змінилось і закон який регулює діяльність структури вже не дозволяє в повній мірі ефективно управляти активами.

Наприкінці березня Віктор Медведчук з‘явився в санкційному списку Чехії проти Росії. Також там є і компанія "Голос Європи". Це сайт, який за даними чеських спецслужб із Росії таємно фінансує Медведчук. У Чехії переконані, що цей сайт існує для впливу та активного поширення дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Санкції передбачають заморожування фінансових рахунків причетних суб’єктів.

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Раніше ТСН писала також: Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН

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