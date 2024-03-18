Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН

ТСН вдалося потрапити на одну з найдорожчих яхт світу та зняти ексклюзивні відеокадри. Це майно "кума Путіна" арештували навесні 2022-го, а у лютому цього року Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів реалізацію яхти.

Як українське Агентство з розшуку та менеджменту активів знайшло приховане майно Віктора Медведчука і як буде його продавати вже зараз – після арешту? Хто чинив опір, аби українська делегація не потрапила на яхту і на що здатна команда Медведчука? Який вигляд має 92-метрова яхта зрадника, яку протидію організував Медведчук, аби зберегти своє наддороге майно, за скільки її можуть продати та куди направлять вторговані кошти – йдеться в ексклюзивному сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

ТСН покаже ексклюзивне відео зсередини судна, яке нам вдалося зафільмувати. Журналісти ТСН – перші журналісти, що потрапили на цю яхту.

Яхта Медведчука

Хорватія

Хорватське місто Трогір користується популярністю в іноземних туристів. Серед його туристичних принад – історичний центр, який внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А ще – узбережжя Адріатичного моря. Це зручні пляжі, маленькі острови, гірські краєвиди і гавані.

Саме тут, подалі від очей і стоїть заарештована супер'яхта олігарха, зрадника України та "кума Путіна" Віктора Медведчука. Подалі від очей – означає в місці, до якого просто так не дістатися. Це – судноремонтна корабельня. Її територія під охороною і стороннім туди – зась. Побачити її можна, хіба якщо вийти в море.

Сторонні особи можуть побачити яхту лише вийшовши в море

92 метри завдовжки та 14 метрів завширшки – Медведчук купив її 2015-го. Тоді ж її помітили на Лазуровому узбережжі Франції. Були й інші країни – Італія, Монако, Хорватія. На одній зі світлин на сайті, що дає змогу відстежувати місцеперебування судна на карті, серед пасажирів можна розгледіти жінку в чорній кепці. Ми не можемо стверджувати, але саме в такому головному уборі можна побачити дружину Медведчука Оксану Марченко і на інших світлинах, в інших локаціях.

Уже 2020-го року з’явиться зачіпка, яка пов’яже цю яхту з Медведчуком. Він внесе в свою декларацію за 2019 рік офшорну компанію з назвою Fregata Marine Ltd, на яку і записана ця яхта. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми на той момент була Оксана Марченко. Далі, аби врятувати від санкцій – майно перереєструють на офшорну компанію Lanelia Holdings LTD із Маршаллових островів.

А вже навесні 2022-го цю яхту знайшло АРМА – Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Була зроблена велика кількість запитів до таких міжнародних організацій, як Star, Carin, Europol, Interpol", – кажуть в АРМА.

Навесні 2022 Личаківський районий суд міста Львова це майно заарештував. Хорватська сторона рішення визнала, а згодом в Україні цей актив Медведчука передали в управління АРМА для реалізації. У лютому цього року Кабмін дав свою згоду на продаж Royal Romance на користь держави. Увесь цей час яхта не мала права покидати територію Хорватії.

Справа Медведчука

Як видно зі світлин Оксани Марченко в соцмережах, Хорватія – це країна, де часто відпочивала її родина. У пості дружини Медведчука від 11 травня 2021 року – фотографії з хорватською геолокацією: краєвиди, море, квіти і підпис – "через нескінченну суєту і цифровізацію життя, ми дуже багато втрачаємо з поля зору".

Саме цього дня в Києві її чоловікові Офіс Генерального прокурора оголошує підозру в державній зраді. Далі – домашній арешт, електронний браслет, досудове слідство та численні судові засідання, на яких подовжували запобіжний захід. І так до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприкінці лютого Медведчук із-під домашнього арешту зникає. Його оголошують у розшук. А знаходять за 48-м днів – у військовій формі, нібито, під час спроби перетнути кордон України.

Огляд майна

Але повертаємося до яхти. Наприкінці лютого українська делегація приїздить у Хорватію, щоб оглянути її перед продажем. Порт прописки яхти Royal Romance – Лангкаві, на ній майорить прапор Малайзії. У Трогірі біля яхти на українських представників уже чекають адвокати Медведчука.

"Супротив був такий наполегливий. І знаєте, такий настирний! Дуже підготовлені адвокати. Готувалися. Ми зі своєї сторони теж не спали і теж готувалися", – каже Уповноважена особа АРМА.

Адвокати Медведчука з одного боку, з іншого – представники АРМА та Офісу генерального прокурора України. А також хорватський суддя в цій справі, представники судноремонтної корабельні, місцева поліція. І знімальна група ТСН.

Власник яхти не дозволяє зайти на неї. Суддя в цій справі з боку Хорватії пояснює адвокатам Медведчука – є рішення суду і вони мають його виконувати. Адвокати "кума Путіна" знімати забороняють. До них приєднується й охорона судноремонтної корабельні, яка просить видалити всі відео з телефонів, що вони встигли тут зазнімкувати. Причина, яку нам називають – на відео можуть потрапити інші яхти.

Деякі кадри ТСН усе ж таки зберегла: як хорватський суддя фіксує недопуск української делегації на судно, за всім спостерігає поліція. Згодом приїздить іще й морська поліція. Суддя просить принести сходи, щоб із них можна було піднятися на яхту, на що капітан погрожує, що скине ці сходи в море. Далі суддя заявляє капітану, що за відмову пустити українську робочу групу на яхту на нього чекатиме арешт на 20 діб.

Заступник голови з питань євроінтеграції АРМА Грігол Катамадзе переконує, що без відеофіксації проведення огляду активу неможливе.

Але українській делегації та знімальній групі ТСН усе ж таки вдається потрапити на яхту.

Яхта вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. На ній увесь час перебуває хорватська команда, яка працювала тут і до арешту судна. Увесь цей час їм платить зарплату Медведчук.

Першим капітан та адвокати Медведчука просять пройти слідчого суддю. Огляд відбувається в присутності поліції. Делегації показують палуби яхти, частину для персоналу та ведуть до технічного відсіку яхти. Тут усе уважно оглядає та фіксує експерт із Туреччини.

Журналістка питає в одного з представників команди про Медведчука. Відповідає, що такого не знає.

На яхті є ліфти. Попри те, що ліфти працюють – світло тут вмикають не всюди. Частина речей тут закрита простирадлами. Аби щось розгледіти, доводиться користуватися ліхтариком мобільного телефону. Журналістам дозволяють зняти на відео лиш одну каюту для гостей. В оздобленні тут використані породи червоного дерева, на стіні – репродукція роботи французького художника Поля Гогена – оригінал - у російському Ермітажі. На полицях книжки – Генрик Сенкевич та Ґете. Ванна кімната оздоблена мушлями.

Ексклюзив цієї яхти – басейн на палубі. Це найбільший басейн, який коли-небудь будувала на судні компанія, що створила цю яхту.

Через пів години після того, як українська делегація зайшла на яхту, її просять покинути судно та знову забороняють зйомку на березі.

"Ми побачили, як працює суд і правосуддя в ЄС – без спецназа, без тиску, але був правовий тиск на ті абсолютно незаконні вимоги, які були з боку адвокатів і капітана судна, і в кінці кінці ми з вами побачили, як спрацював суддя. А коли він зайшов на яхту і побачив цю розкіш – я думаю у нього в голові перевернулося все і він знову відчув, що він зробив правильні кроки 2 роки тому", – каже заступник голови АРМА з питань європейської інтеграції Грігол Катамадзе.

Погляд експерта

Після повернення з Хорватії, ми зустрічаємося з експертом і моряком Тарасом Остапчуком. Він працював на різних яхтах на посаді старшого механіка. Перед повномасштабною війною ходив в Іспанії на яхті Lady Anastasia, яка належить росіянину Олександру Міхеєву.

Про вчинок Тараса ви точно чули в лютому 2022-го! На третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну він намагався потопити майно росіянина.

Тараса добу протримали в поліційному відділку, а згодом іспанський суд відпустив його на Батьківщину. Нині він служить у ЗСУ. Йому показали відео з яхти Медведчука.

Тарас Остапчук

"Це надзвичайно крута яхта. За розмірами, за вартістю, за люксовістю вона входить в перші десятки яхт світу", – каже Тарас Остапчук.

Її створили на одній із найдорожчих корабелень світу. Там же будували яхту для Стіва Джобса.

Feadship в Нідерландах – це одна з провідних та найвідоміших фірм в світі, яка займається будівництвом найбільших моторних яхт. Але найбільше Тараса захоплює машине відділення Royal Romance.

"Головні двигуни – це Maybach. Ми бачимо головний двигун фірми MTU. 16 ціліндрів – V-образний – потужністю 3 тис. кінських сил. Я бачу, що в машинному відділенні все до ладу. Чудовий стан, догляд, ніде нема ні іржі, ніде нема якихось пошкоджень", – зауважує експерт.

Повний бак цього плавзасобу – це 190 тисяч літрів дизельного пального. За приблизними підрахунками вартості палива в Європі, це понад 350 тисяч євро. І цього вистачить на тиждень морських прогулянок.

"Ми бачимо, що ця яхта після майже 10 років експлуатації виглядає дуже по-сучасному. Немає ніяких вад. І якщо буде відповідний догляд, то ця яхта може прослугувати і 100 років", – каже Тарас Остапчук.

Тарас пояснює, що на яхтах такого класу на палубах використовують дуже цінну деревину з тикового дерева – це рослина родини вербенових. Росте в Азії. Отже, правило для всіх: зайшов на яхту, зніми взуття, навіть якщо тобі не видали капці.

Що буде далі з яхтою

"Яхта – це початок для реалізації санкційних механізмів та конфіскованого майна, яке є закордоном", – каже керівниця АРМА Олена Дума.

Тут створили конкурсну комісію, до складу якої увійшли працівники агентства, міністерств економіки та юстиції та вже співпрацюють із міжнародними аукціонними домами і Яхтовими брокерами у Великій Британії, США, Монако, Франції та в Об’єднаних Арабських Еміратах. З одним із таких домів укладуть дОговір про реалізацію заарештованої яхти.

Олена Дума пояснює, що Агентство не обирає покупця і майбутнього власника. Агентство обирає організатора торгів і досить скоро оголосять конкурс на реалізацію активу.

За словами Думи, під час відрядження до Хорватії АРМА отримало в поліції важливі документи, які свідчать про страхову вартість яхти.

Серед них є страхова сума в 130 млн євро – це найнижчий поріг, за який може бути реалізовано яхту. Викупити її в України сам Медведчук не зможе, як і представники країни-терористки. Щоби її від них не купили підставні особи, покупця ретельно перевірятимуть.

В АРМА запевняють, що кошти від реалізації яхти підуть виключно на обороноздатність країни та Збройні Сили України.

У травні строк арешту на яхту Royal Romance спливає. Отже, реалізувати її хочуть у найближчі два місяці. Але навіть якщо не встигнуть до цього терміну, є запасний варіант.

"Це означає, що в травні або при знятті арешту така яхта могли би повернутися до власника Медведчука. Але агентство вжило всіх можливих заходів – тому я заспокою всіх – цього не станеться. І ми з нетерпінням також очікуємо додаткових заходів появи прізвища Медведчука в 14 санкційному списку Євросоюзу", – каже Олена Дума.

І це не єдине заарештоване майно кума Путіна Медведчука. Натепер є 4 кримінальні провадження стосовно нього.

"Майна в ухвалах суду більше, ніж на 50 сторінок. І це дороговартісні активи, рухоме і нерухоме майно. Це більше ніж 5 сторінок антикварних картин. Скоріше за все, ми будемо передавати це до Національного музею. Також дороговартнісні годинники відомих марок таких, як Breguet, Dolce & Gabbana, Cartier, але при цьому також є речі, які підтверджують його любов до РФ. Це монети царської Росії, це годинники, під назвою "Кремль", – додала Дума

Керівниця АРМА нагадує, що ця справа Медведчука за кордоном – перша така велика, але далеко не остання. Попереду в планах реалізація й інших заарештованих активів зрадників та колаборантів за кордоном.

"Наступним кейсом, я переконана, будуть літаки. Їх 12 – деякі з них знаходяться в Канаді, деякі знаходяться в Лейпцигу, це величезні "Руслани" АН-124. Крім цього є нерухомість в Великобританії та у Франції, під Парижем", – підсумувала голова Агентства з розшуку та менеджменту активів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Відео суперяхти Медведчука зсередини! У вас зараз щелепа відвисне! Ексклюзивний ексклюзив!