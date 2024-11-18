Який вплив матиме застосування далекобійних ракет по території Росії на перебіг війни – експерт відповів

На цьому етапі війни застосування далекобійних ракет для ударів у Курській області РФ не матиме вирішального впливу на терміни закінчення війни, однак матиме вплив на фронті в майбутньому.

Про це голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан сказав у коментарі ТСН.ua.

На думку експерта, рішення президента США Джо Байдена дещо запізніле, проте досі важливе.

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"На даному етапі війни застосування цих далекобійних ракет для ударів по території Росії (в Курській області) не матиме вирішального впливу на терміни закінчення війни. Однак безумовно, це є складовою української перемоги в майбутньому, власне як це було вказано в плані президента України, де окрім цього пункту було ще 6 інших не менш важливих", – розповів Кузан.

Зняття цих обмежень значно посилить українські ударні спроможності, що матиме вплив на фронті в майбутньому.

"В першу чергу для відбиття атак російсько-КНДРівського угруповання на Курщині. Зокрема для ударів по штабах та командних пунктах, складах озброєння та місцях дислокації особового складу, знищення логістики, що знизить наступальний темп ворога", – пояснив експерт.

Наразі росіяни перекинули на цей напрямок одні з найкращих підрозділів повітряно-десантних сил. Зокрема українські сили воюють проти 810 та 155 бригади морської піхоти, 83 бригади, 106 дивізії і 76 дивізії ВДВ, які посилені іншими російськими підрозділами та північнокорейськими силами. За даними української розвідки, 20 листопада російські сили вперше залучать сили КНДР для атаки в Курській області.

"Очевидно, що росіяни хочуть якнайшвидше ліквідувати українську зону контролю на Курщині. Саме тому адміністрація США скасувала обмеження, обмежившись Курською операційною зоною", – вважає Кузан.

Однак, зазначив він, слід памʼятати про фактор кількості ракет ATACMS в українських арсеналах, що є не менш важливим для ефективного ураження цілей в тилу росіян.

"Якщо застосування ракет ATACMS допоможе СОУ відбити російські контратаки в Курській області, то таке рішення Джо Байден матиме позитивні наслідки для можливих майбутніх перемовин, які можуть бути ініційовані новим президентом Дональдом Трампом. Контроль цих російських територій українськими силами – це сильна переговорна позиція, якої Кремль намагається якнайшвидше позбавити Україну. Тому зняття подібних обмежень може мати вплив не тільки на полі бою, але й на політичній арені", – пояснив експерт.

А ще це може мати ефект на міжнародну підтримки України, перш за все на стирання "червоних ліній" щодо Росії, які щоразу "перемальовуються".

"Росія постійно погрожує рішучою відповіддю на будь-які кроки України та українських союзників, які несуть ризики для Москви. Так було з передачею перших систем HIMARS, крилатих та балістичних ракет, літаків F-16. Це ж стосувалось дозволу обмеженого застосування американського озброєння для ударів по території РФ в травні 2024 року, подібні погрози лунатимуть і зараз. На ділі ж ситуація не зміниться, про це свідчать попередні російські погрози на потенційні українські удари вглиб Росії, зокрема по окупованому Криму, який в російській Конституції є російською територією, такою ж, як Курськ чи Бєлгород", – розповів Кузан.

До слова, на думку колишнього високопосадовця НАТО Ніколаса Вільямса, скасування обмежень на застосування українськими військами далекобійної зброї американського виробництва вглиб території РФ "має велике значення для кінцевої гри".

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