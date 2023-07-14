Якою буде ціна на газ в новому опалювальному сезоні: у "Нафтогазі" розповіли, чи зростуть тарифи

Ціну на газ для населення не будуть підвищувати принаймні до першого травня 2024-го року. Компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. Відтак - один кубічний метр блакитного палива для побутових споживачів і далі коштуватиме 7 гривень 96 копійок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ціна на газ збережеться у новому опалювальному сезоні

Принаймні на найближчий опалювальний сезон тарифи на газ для населення підвищувати не будуть. Група компаній "Нафтогаз", яка забезпечує енергоресурсом 12-ть із половиною мільйонів домогосподарств, зберегла тариф "Фіксований" - трохи менше восьми гривень за куб газу.

"Я хочу заспокоїти всіх українців. "Нафтогаз" не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні, наступної зими. Тому українці можуть бути впевнені що їх платіжки не будуть зростати", - каже голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Місцева влада підтримує рішення "Нафтогазу"

Вітає рішення "Нафтогазу" не підвищувати ціну на газ і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер міста, яке значно постраждало від російських атак зазначає - такий крок підтримає не лише українців, які лишилися в країні, а й тих, що тимчасово виїхали.

"Особливо важко тим людям, які знаходяться за кордоном фактично їм потрібно сплачувати за нерухомість за кордоном, а також оплачувати за опалення в квартирах, в яких вони тимчасово не живуть", - каже Олександр Сєнкевич.

"Нафтогаз" закликає українців вчасно сплачувати за надані послуги

Голова правління "Нафтогазу" зазначає - ця компанія є важливим платником податків до державного бюджету, а отже регулярна сплата за газ і опалення - це пряма допомога державі під час війни.

"Нафтогаз" виконує і іншу функцію, він є величезним підприємством, яке сплачує податки і ці податки необхідні державі, необхідні державному бюджету, тому ці речі вони пов'язані між собою я впевнений, що наші споживачі відповідально ставляться і будуть ставитися до цього", - зазначає голова правління "Нафтогаз".

Потрібно працювати над енергоефективністю

Опитані ТСН кияни запевняють - регулярно сплачують за комірне. А в "Нафтогазі" нагадують - якими б не були тарифи на газ, варто постійно працювати над енергоефективністю - зокрема утеплювати будинки.

"Наш підхід що міста кожного року будуть споживати на 10% менше, ніж попереднього року, щоб стимулювати енергоефективні заходи", - наголошує Олексій Чернишов.

Під час війни газ не дорожчатиме - запевняють у компанії, але й після перемоги України до питання ціноутворення ставитимуться так, щоб не завдати фінансового удару по українцях.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики готуються до складного опалювального сезону, зважаючи на те, що в тактиці російської армії, яка руйнує ракетними ударами енергетичну інфраструктуру України, нічого не змінилося.

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