Якою буде ця зима на фронті і чому важливо не дати ворогу перепочити — Маломуж розкрив деталі

Цьогорічна зима буде відрізнятися від минулої, адже ЗСУ сьогодні знають сили та засоби противника, які у нього є резерви і які можливості він може задіяти на фронті. Також серед переваг — новітня техніка, яку українські захисники отримали від партнерів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Новітня техніка

“В першу чергу, ми створили систему з задіянням засобів з різних радянських моделей, які були на озброєнні армії, відповідно модернізованої техніки, яка надійшла з країн Східної Європи — Польщі, Чехії, Словаччини, частково Румунії, Болгарії, а також інших країн”, — сказав Маломуж.

“Зрозуміло, що це більш новітня техніка і особливо воєнні засоби країн НАТО більш високого рівня, які дійсно були сформовані за рахунок озброєння США, Франція, Великої Британії, Німеччини, Італії та інших країн”, — зазначив він.

“Це те, що сьогодні вже надійшло нам за рахунок кількох системних засідань у форматі “Рамштайн”, які визначили потреби, врахували можливості РФ і їхню складову, особливо знецінення їхнього високоточного озброєння”, — прокоментував генерал.

“Не дати ворогу перепочити”

“Тому ми сьогодні знаємо сили та засоби противника, які в них є резерви і які можливості вони можуть задіяти на фронті по захисту енергооб’єктів, захисту великих міст, захисту портової інфраструктури”, — розповів він.

“А найголовніше — під час проведення наступальних операцій ми будемо нищити всі центри керування, всі резерви, які будуть підтягуватися під конкретний сектор, де ми будемо проводити наступальні операції і формувати потужні ударні групи в перспективі, які не будуть давати ворогу не тільки перепочити, а навіть оговтатися, щоб провести контратаки”, — зауважив Маломуж.

“Сьогодні жодна контратака не має великого успіху. Я думаю, це свідчення того, що у нас система вогневих засобів і ефективного керівництва військами, а також дуже потужна розвідка, яка вираховує в режимі онлайн всі дії противника, забезпечують такий пріоритет”, — резюмував генерал.

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