Якою буде погода на День святого Миколая та що очікувати далі

Сюрприз від природи українці отримають просто у День святого Миколая. Синоптики зробили прогноз погоди на свято та попередили, де буде мокрий сніг і дощ.

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Погода на День святого Миколая

Перший тиждень зими в Україні минає відносно спокійно. Ані сильних морозів, ані рясних снігопадів поки що не спостерігається. Перше зимове свято, День Святого Миколая, буде в Україні з хмарною погодою та опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

За прогнозом синоптиків, негода 6 грудня спостерігатиметься у всіх областях країни. Найнижча нічна температура повітря буде -2 градуси, найвища денна +8 градусів.

У західних областях хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг. Середня нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна 0…+2 градуси.

У північних областях хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна 0…+2 градуси.

У центральних областях хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, подекуди незначний дощ. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна 0…+2 градуси.

У південних областях хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +5+7 градусів.

У східних областях хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, подекуди незначний дощ. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +3+5 градусів.

У Криму хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +6+8 градусів.

Через велику кількість опадів, зокрема мокрого снігу, очікується ожеледиця.

Антициклон почне слабшати

Майже весь тиждень на погоду в Україні впливав антициклон. Температура повітря залежала здебільшого від хмарності або прояснень. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха. За словами експертки, взимку антициклон може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення. Все залежить від хмарності й типу повітряної маси.

"Якщо бачимо, що ніч у нас прояснилась, значить буде більш сильний мороз на ранок. А якщо більше хмарності залишається, то трішечки утримуватиметься тепло і не буде таких там морозів до 6 градусів", - сказала вона.

Під час антициклону над територією України буде досить одноманітна повітряна маса, саме тому температурні показники здебільшого залежатимуть від хмарності, яку спрогнозувати доволі складно. Вона уточнила, що під кінець тижня особливих змін поки що не очікують.

Вже від 7 грудня цей антициклон почне слабшати.

"Там уже можуть бути опади (в найближчій перспективі - аж на 8-9 грудня вже по території України). Переважно, це - мокрий сніг і дощ. Але, звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати яка фаза, якої інтенсивності й у яких регіонах чого варто очікувати", - додала вона.

В "Укргідрометцентрі" також запевняють, що в найближчий період в Україні очікується доволі стійка погода з температурою в межах кліматичної норми.

Якою може бути погода в другій декаді грудня

Оскільки територія України у нас велика, є передумови, що у другій декаді – з проходженням циклонів з південного заходу – можуть бути певні підвищення температур у південних регіонах, зазначила синоптикиня Наталя Птуха.

"Але я завжди наголошую, що у нас – сезонна країна. Тому абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду... Це зима, в принципі. На сильні морози не розраховуємо. Єдине, що ми можемо сказати, що друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто наразі у нас такий певний застій, спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити", - сказала вона.

Найтепліший зимовий місяць

Загалом грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими. Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозами, вся перша декада грудня була з невеликими морозами в межах від -2° до -4° ночами та -5+2° вдень. У виняткові дні був невеликий та помірний сніг, на півдні з дощем, а от вже друга та перша половина третьої декади грудня повинна бути відносно сильно теплою - майже по всій країні температура коливатиметься в межах від -1° до +6° вночі та до +4+8° вдень.

Щодо опадів, то, за словами Щедріна, їх у грудні буде багато у вигляді дощу та мокрого снігу. Ближче до Нового року температура дещо може впасти, однак несильно - десь до +2-4° ночами і до +3-3° вдень, можливий мокрий сніг.

Раніше синоптики повідомили, що погода на День святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою, без стійкого снігового покриву чи сильних морозів. Більше про це читайте у новині.

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