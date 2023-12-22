Якою буде Україна в 2050 році: провидиця зробила несподіваний прогноз

Провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин прогнозує, що до 2050 року Україна буде однією з найрозвинутіших країн Європи і навіть світу.

Про це вона говорила в інтерв'ю журналістці ТСН. Тиждень Оксані Радіоновій.

За її словами, Україна до середини ХХІ століття стане надзвичайно могутньою і потужною країною, і за своїм розвитком не поступатиметься жодній країні Європи та світу.

“У нас буде зовсім не аграрна країна – наші міста будуть займатися високими технологіями. І науковий потенціал, і культурний - він у нас завжди був, є і завжди буде. Це криниця, яка ніколи не висохне”, - запевняє провидиця.

Софія Сем’янишин наголосила, що в Україні надзвичайно велика концентрація так званих “місць сили”. “Давній Єгипет — ховається”, - зазначила вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ясновидиця побачила несподівану перемогу України і смерть російського диктатора".

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин розповіла також, коли і як закінчиться життя російського диктатора Володимира Путіна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: