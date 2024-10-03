Якою буде війна до кінця 2024 року: сценарії обстрілів і на полі бою

До кінця року росіяни будуть намагатися продовжувати наступати на Покровському та Курахівському напрямках, а ціллю ракетних обстрілів залишатиметься енергетика України. Обстрілів ймовірно буде зазнавати і прикордоння, де наша країна межує з РФ та низка інших міст, які і зараз тероризують ракетами та дронами російські окупанти.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, армія окупантів вочевидь також буде намагатись реалізовувати свій основний задум по правому та лівому берегах річки Вовча.

"Для них буде задача закрити питання по місту Селідово. Тобто до кінця року вони будуть намагатись штурмувати південний фланг для наступу на Покровськ, а також створити умови для наступу на Курахове. До кінця цього року розпочати безпосередньо наступ на Курахове та Покровськ. Це їхні основні задачі", — припускає експерт.

Олександр Коваленко не виключає, що окупанти намагатимуться вийти на лівий берег річки Оскіл Лимано-Куп’янської вісі, щоб створити загрозу вже для Куп’янська Харківської області.

"Тобто вони можуть просуватися до лівого берега, щоб потім створити з півдня вихід на Куп’янськ. Звісно, будуть продовжуватись бойові дії в Торецьку. Вони будуть намагатися закрити до кінця року питання з цим містом. Не виключаю того, що окупанти активізуються і на півдні. Будуть намагатися завершити те, що не завершили влітку, те, що їм не вдалося зробити — "зрізати" Роботинський виступ, відкрити напрямок на Гуляй Поле, а також просунутись на межі Запорізької та Донецької областей", — каже експерт.

За словами Коваленка, все ж таки є і оптимістичний сценарій розвитку подій: "Як варіант — Торецьк та Покровськ до кінця року не захоплять. Це оптимістичний сценарій. Песимістичний – якщо станеться навпаки. Я притримуюсь оптимістичного сценарію — росіянам не вдасться захопити Покровськ та Мирноград до кінця цього року".

Ракетні обстріли

На думку Коваленка, росіяни продовжать ракетно-дронові обстріли, в тому числі — масовані, ціллю яких буде українська енергетика.

"Тут взагалі нічого не зміниться. Все залежить від того, яку тактику вони оберуть — рідкі, але масовані ракетні удари комбінованого типу або вони будуть бити системно, частіше, але меншим боєкомплектом", — каже експерт.

Забезпечення зброєю

Про це Олександр Коваленко каже наступне: "Воно залежить від наших партнерів. Саме від них залежить те, скільки ми отримувати тієї чи іншої техніки. Поки що я не бачу дійсно великих передач техніки. Можливо, про них у відкритих джерелах просто не повідомляють. Передач ББМ, Bradley, Abrams та інших – не спостерігається. Переважно — боєприпаси, бронетранспортери, але цього недостатньо для того, щоб доукомплектувати наші підрозділи, а також робити резерви на 2025 рік для підготовки контрнаступальних дій. З цим є проблема".

До цього експерт додає: "Про останній пакет допомоги можу сказати, що, з одного боку, він забезпечить нас необхідним буфером безпеки до нового року. Але там вже все буде залежати від того, що буде робити новий президент США, які буде приймати рішення. Зараз ми знаходимось в обороні і до 2025 року буде так. Для нас головне — сформувати глобальну концепцію щодо того, як ми будемо воювати в 2025 році, наприкінці 2024 року, коли у росіян буде домінування саме людського ресурсу. Ми повинні до цього готуватись і розробляти стратегію. Банально кажучи — вбивати якомога більше окупантів. Однією мобілізацією це питання ми не вирішимо. Це питання використання такого комплексу ураження, щоб фактично знищувати набагато більше людського ресурсу. Касетні боєприпаси, касетні міни, більше мінометів, переформатування FPV-дронів (щоб ураження наносились не точково, а охоплювали більшу площу). Великий комплекс дій, який нам треба встигнути зробити, щоб досягти таких результатів".

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