Якою буде війна після 20 січня: сакральна дата перемир’я від Путіна та ляпас Трампу

Світ в очікуванні дня інавгурації 47-го президента США. Але, мабуть, найбільше цієї дати чекають в Україні, адже після 20 січня новообраний глава держави має зайняти свою посаду.

Звісно, що українці сподіваються на подальшу підтримку американців у війні з Росією та на вагоме слово Дональда Трампа щодо припинення вогню.

ТСН.ua з’ясовував, якими після 20 січня будуть сценарії війни: як себе поводитиме Путін, що робитиме Трамп та як розвиватимуться події на фронті.

Ляпас Трампу від Путіна

За словами військового експерта Ігоря Романенка, зараз Путін намагається по максимуму використати "вікно можливостей", яке у нього є до інавгурації нового президента США.

"Саме тому російський диктатор прагне за цей час по-максимуму захопити українських земель та намагається витіснити наших бійців з Курщини. Тобто Путін по-своєму готується до майбутнього переговорного процесу відносно перемир’я. Диктатор прагне сформувати для себе міцну позицію, а для цього піднімає градус напруги. Це полягає в тому, що план про зупинення бойових дій, який йому раніше запропонувала команда Трампа, він відкинув. Давши тим самим своєрідний ляпас Трампу", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Що буде робити Трамп?

За словами експерта, після ляпасу від Путіна, Трамп та його команда зрозуміли, що увесь цей процес буде не простим. І вирішити проблему з війною в Україні не вдасться ні на наступний день після його обрання, ні на наступний після інавгурації. А все, що він говорив до цього було передвиборчими гаслами та хайпом.

"На мою думку, після такого "прояснення", незважаючи на всі протиріччя, Трамп зустрічався з Байденом. І між ними була розмова щодо України і російського диктатора, бо незалежно від партійних прапорів республіканців чи демократів, вони передусім – американці, які відстоюють інтереси США. Тому Байден залишив Трампу 4 мільярди доларів, які були виділені Конгресом на допомогу Україні. Нам їх не надали, гадаю, вони стануть для Трампа перехідним резервом", – зазначає Ігор Романенко.

Якою буде війна після 20 січня і як діятимуть Трамп та Путін / Колаж ТСН.ua

Санкції на тіньовий ринок російської нафти

Експерт підкреслює, що Байден підняв питання санкцій до тіньового ринку російської нафти. Їх проти РФ ввели ще три роки тому, але санкції не працювали, бо ні Байден, ні Салліван, цим ґрунтовно не займались.

"Йдеться про санкції, які насправді дуже дієві, і росіяни їх не зможуть обходити. Про них Байден і розповів наступнику. Бо Трамп та його команда багато розказують, яким чином треба тиснути на Україну, щоб вона швиденько погоджувалася на якийсь переговорний процес, хоча й школяр розуміє, за яких умов це можливо. А ось по відношенню до Путіна та Росії новий президент США та його команда чомусь мовчать. Гадаю, що поки вони не мають що сказати, працюють над цим і інструментарій у них для цього є. Тут все просто – потрібно не хайпувати, а важко працювати на глобальному рівні. Саме зараз команда Трампа цим і займається", – зазначає Ігор Романенко.

Перемир’я чи наступний етап війни

Експерт додає, що Україні треба брати активну участь у цих процесах, які дуже і дуже не прості та пов’язані з військовою дипломатією. Вони можуть більш активно розпочатися саме після інавгурації Трампа.

"Після 20 січня, ймовірно, ми будемо змушені виходити на перемир’я у якомусь вигляді. Нам дуже потрібен час на переформатування, а ще сили, щоб готуватися до відстоювання своєї державності. Можливо, навіть з’явиться шанс на повернення до кордонів 1991 року. Або ж нам доведеться готуватися до наступного етапу війни", – зазначає Ігор Романенко.

Боєць ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стабілізація фронту до кінця січня?

Генерал-лейтенант додає, що з озброєнням, технікою та боєприпасами нам допомогли американці. І хотілося б вірити, що ця допомога буде продовжена.

"За січень ми маємо стабілізувати ситуацію на фронті, як заявляв наш верховний головнокомандувач, хоча більша половина цього часу вже минула. Також маємо вирішувати питання з мобілізацією, з чим зволікали три роки. Це потрібно робити і з цим не варто гратися. Зараз не важливо, що сказала про мобілізаційний вік українців стара чи нова адміністрація США, бо це не питання наших союзників, хоча їхні аргументи базуються на об’єктивних законах війни, а нам самим все це потрібно вирішувати – знижувати мобілізаційній вік до 18 років чи ні", – каже Ігор Романенко.

Реанімація мобілізації

Він підкреслює, що мобілізаційний ресурс в Україні – 5 мільйонів людей. Якщо відкинути інвалідів, хворих, родинні обставини та бронювання, то по різним оцінкам маємо 1,5-2 мільйони.

"Нехай навіть буде 1,5 мільйона. Нам не потрібно гратися з мобілізаційним віком військовозобов’язаних, це зайве. Нехай його навіть піднімуть до 30 років, але люди від 30 до 60 років мають зайти і бути в наявності. Хоча ще до нас придумано, що штурмова піхота по об’єктивному стану фізіології людини – це 25 років плюс-мінус, а краще мінус. І головне – людей треба підготувати, навчити, вдягнути, озброїти, а цього не відбувається, і це заводить нас в той стан, який бачимо на фронтах", – каже генерал-лейтенант.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Потрібно стабілізувати фронт

Експерт підкреслює, що все це виключно внутрішня ситуація в України і за два тижні, які залишилися до кінця січня, вона викликає тривогу.

"Можливо, десь готувалися резервні бригади, їх укомплектують і будуть заводити, аби за рахунок цього відбулася стабілізація фронту. Поки цього не спостерігається. Можливо, нам замало одного місяця, але як би там не було, нам потрібно, щоб стабілізація фронту відбулася до початку весни. По іншому у нас ніяк не вийде, а можливості у нас ще є", – зауважує Ігор Романенко.

На яку дату Путін намітив перемир’я

За словами експерта, російський диктатор заявив, що 9 травня він доповість про перемогу, якраз на свій сакральний день перемоги.

"Безумовно, це пропагандистський хайп, але тепер вже з боку Путіна. Він підняв градус і хоче досягнути угоди про перемир’я до 9 травня. Гадаю, що тепер Путін буде наполягати на цьому під час перемовин з Трампом. А після цього буде розповідати своєму народу, мовляв, бачите, проти нас було аж 50 країн, які допомагали чи підтримували Україну, а я ось один визначив 9 травня днем перемир’я і зробив це", – розповідає Ігор Романенко.

Власний, український шлях

Експерт зауважує, що в України є вороги – це Путін і його оточення та союзники, у яких є плани на перспективу щодо України.

Також в України є союзники. Зараз формуються плани щодо України у американців, вони базуються на позиціях держав, які нас підтримують.

"Ми повинні формувати своє, українське, тобто всі якось бачать подальшу ситуацію в Україні, але для нас перевагою повинна бути майбутня Україна для українців. І найбільш важливі погляди саме українські, які нашому керівництву треба буде реалізовувати", – підсумовує Ігор Романенко.

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