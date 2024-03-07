Якою буде війна в Україні навесні 2024-го: важливі прогнози від експертів 

На думку Селезньова, весняна кампанія 2024-го року стане вирішальною на цьому відрізку війни.

У найближчий час окупанти спробують скористатися весняним потеплінням, а так звана "зеленка" дозволить Росії змінити свою тактику.

Чи зможе ЗСУ зупинити російський наступ, чи буде весняна пауза у війні та що дозволить Силам оборони України повернути ініціативу у свої руки - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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Прогноз від експерта

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що весняна кампанія 2024-го року стане вирішальною на цьому відрізку війни. Путін не хоче зупинятися, проте не все залежить від диктатора. Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат, і ЗСУ мають скористатися саме цим.

"Весна як сезонне явище навряд чи поставить війну на паузу. Війну на паузу може поставити відсутність ресурсів. Як бачимо, інтенсивність бойових дій не вщухає, у ворога є чималий ресурс і він намагається трансформувати цей ресурс в територіальні здобутки. Що буде цією весною? Або серйозна динаміка, якщо росіяни будуть мати ресурси для ведення наступальних дій, або буде оперативна пауза, якщо ці ресурси будуть вичерпані", - припускає він.

Погода грає на руку Путіну

Вплине на весняну кампанію, банально, і погода. Вже зовсім скоро на фронті почне все зеленіти, і це відкриє для ворога нові можливості. Військовий експерт назвав фактор, до якого мають бути готові всі українці, особливо ті, які живуть поблизу кордону з РФ.

"Від березня 2014-го року це вже одинадцята воєнна весна в Україні. В середині квітня, звісно, почнеться "зеленка", яка буде приховувати дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Відповідно, вони значно активізують свою діяльність. Навесні, в період відлиги, польові дороги, поля перетворяться на суцільне болото і в таких умовах активно використовувати важку бронетехніку буде важко", - зазначив експерт.

Тут протриматися ЗСУ має допомогти артилерія. Гармаші, яких давно вважають "богами війни", працюють за будь-якої погоди, аби ж вистачало боєприпасів. За словами експерта, попри відсутність допомоги від США, маємо добру звістку: схоже на фронт все ж під’їхали снаряди. Це підтверджує банальна статистика.

"Але, звісно, що це жодним чином не буде заважати бойовій роботі артилерії. Як ворожої, так і артилерії українських сил оборони. Маємо добрі звістки: останні дві доби інтенсивність українського артилерійського вогню значно зросла, отже наші гармаші мають артилерійські боєприпаси. Збільшення рівня втрат ворожих солдат та ворожої техніки є опосередкованим свідченням того, що нам є чим бити ворога і ми активно це використовуємо", - розповів Селезньов.

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ЗСУ стали в оборону

Попри це, єдина поки що реальна тактика для ЗСУ - це стратегічна оборона, каже Селезньов. Від того, наскільки українські оборонці зможуть втримати землі, вберегти людей та знищити ворога - залежить майбутній перелом у війні.

"Тобто в той самий час, коли частини та підрозділи, які перебувають на лінії бойового зіткнення будуть раз за разом стримувати усі ворожі намагання, будуть формуватись стратегічні ресурси та резерви для наших майбутніх наступів. Йдеться не тільки про накопичення зброї та боєприпасів, а й про формування мобілізаційних ресурсів", - підкреслив колишній речник Генштабу ЗСУ.

Україна має амбітні цілі на 2024-й рік

Україна не сидітиме в глухій обороні. Вона має амбітні плани на 2024 рік. 6 березня Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Україна спробує перехопити ініціативу уже 2024 року. За його словами, українські війська зосереджені на стабілізації лінії фронту.

"Наше завдання – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити російські сили, що ми і робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - впевнений Павлюк.

Анонсував оборону у 2024-му і президент Зеленський. Утім, обійти слова Павлюка не змогли аналітики з американського Інституту вивчення війни. На їх переконання, спроба перехопити ініціативу є оперативно обгрунтованою.

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Коли відповість ЗСУ

Утім, брак західної допомоги неабияк заважає цьому, і тому командування поки змушене відкладати "у довгий ящик". Експерти впевнені, що Україна зможе перехопити ініціативу, але ключем для цього все ж будуть регулярні військові поставки зі США.

"Допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України зосереджувати матеріальні засоби та живу силу для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності настільки деградувати російські наступальні зусилля, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою", - йдеться у звіті ISW.

Допомога США досі у "підвішеному" стані

Допомога ж від США досі - під питанням. Попри те, що кілька конгресменів прогнозували, що питання допомоги Україні розглянуть уже в березні-квітні. Вони уже не раз обіцяли зробити це і раніше.

При цьому низка експертів-американістів взагалі припускає, що політичні чвари всередині Америки, які триватимуть аж до президентських виборів в листопаді 2024, так і не дадуть Байдену ефективно допомагати Україні впродовж усього року. Якщо ж до влади повернеться Трамп, то майбутнє американської підтримки України взагалі буде під питанням.

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Поки ж Байден шукає інший спосіб, щоб допомогти ЗСУ. І схоже, щось таки з цього може вийти. Як пише Bloomberg, команда президента шукає юридичний механізм, щоб якнайшвидше передати Україні так звані "резервні кошти", які зараз є у Пентагону, а це 200 мільйонів доларів. Це крихти у порівнянні з бюджетом у 61 мільярд, який ніяк не розгляне Конгрес, але на один транш з технікою та боєприпасами вистачить з головою.

Нагадаємо, в ISW оцінили, як брак західної допомоги вплине на перебіг війни в Україні.

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