Якою буде зима в Україні та коли почнуться заморозки: новий прогноз

До України йдуть перші заморозки. За даними синоптиків, вони будуть сильними, до -5 градусів.

Де саме вдарять морози, а де ще можна буде насолодитися сонечком та плюсовою температурою – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

"Мінус" скує майже всю країну

Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що у другій половині тижня та вихідними погодні умови визначатимуться потужним та малорухомим антициклоном, тому опади припиняться, проте температурне тло збережеться на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години.

У більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 °С.

Про те, що від 17 жовтня в Україні вже пануватиме антициклон, який забезпечить прояснення, але водночас у більшості областей очікуються заморозки, запевняють і в "Укргідрометцентрі".

Утім, не виключено, що від 19 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть.

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про заморозки в Україні. За її даними, вони ймовірні щонайменше три ночі поспіль. Спостерігати їх можна буде на заході, півночі та навіть в центральній частині України.

Примітно, що у п'ятницю 18 жовтня, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів, лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, у західних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

Штормове попередження

Тим часом рятувальники Франківщини написали про штормове попередження. За їхніми даними, по області та місту 17-18 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі (ІІ рівень небезпечності). А ще фахівці ДСНС зазначили, що найближчим часом варто відкласти туристичні мандрівки в гори до більш сприятливих умов.

У Карпатах - зима

Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже 2 тижні.

Так, 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Згідно з інформацією ДСНС, засніжило, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах.

Якою буде зима

В Україні очікується досить тепла зима. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Так, завдяки цьому повітряні маси до території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління.

Що вдягати, аби не мерзнути

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше.

Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я України

Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних (бавовняних) тканин

варто придбати термобілизну (за її відсутності, футболка + колготки або футболка + підштаники)

одяг має бути теплим та вільним

мінімізуйте відкриті ділянки тіла — найбільше тепла виходить через неприкриті зап’ястя, шию

краще не носити вкорочені штани та занижені шкарпетки

одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду

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