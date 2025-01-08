Якою війна буде у січні-лютому 2025: чи запалає після Курщини Брянщина і що далі робитиме Путін

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує тиснути на Покровськ та обстрілювати українські міста. Усі чекають на вагоме слово щодо цієї війни від нового президента США, якій очолить країну 20 січня.

ТСН.ua розпитав військового експерта, які плани Путіна на найближчий місяць, чи варто нам чекати на нові обстріли, посилення російського наступу, а також, що зміниться після інавгурації Трампа, чи буде чергове загострення з боку Росії.

Путін націлився на чотири регіони України

На думку військового експерта Ігоря Романенка, загострення з боку Росії вже почалося, воно стосується двох регіонів, які є найбільш пріоритетними для Путіна – це український схід та Курщина.

"На сході України активність ворога посилюється. Окупанти фактично зайняли Курахове і просуваються далі у бік Дачного. Але головною ціллю для росіян залишається Покровськ. Захищаючи Курахове, ми виграли певний час, але достатньо сил на те, щоб зупинити просування противника у нас, на жаль, поки немає. Ситуація складна. Тож усі подальші дії Путіна будуть сконцентровані на тому, щоб силовим шляхом легітимізувати чотири області України, які він "записав" до конституції РФ", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Для наступу на Запоріжжя та Дніпро бракує сил

Експерт додає, що від Луганської області під контролем України вже мало що залишилося. Триває запекла боротьба за інші регіони, на які націлився російський диктатор.

"Гадаю, що поки для наступу на Запоріжжя та Дніпро у ворога бракує сил. Армії Путіна завдано великих втрат. Звісно, що противник веде бойові дії на цих напрямках малими силами, але це дії виключно тактичного рівня, бо для стратегічного наступу сил у росіян бракує, а от плани щодо можливого наступу безперечно є", – розповідає Ігор Романенко.

Допомога від США

Генерал-лейтенант додає, що жорстка боротьба буде тривати на фронті у найближчий місяць.

"Путін розуміє, що після того, як Трамп офіційно займе посаду президента США, ситуація може для нього кардинально змінитися. Тим більше, що Джо Байден наприкінці своєї каденції вже значною мірою допоміг Україні озброєнням, технікою та боєприпасами і ще два тижні буде допомагати", – пояснює Ігор Романенко.

Активізація бойових дій на Курщині

Експерт зазначає, що до моменту вступу на посаду Трампа, українці теж здійснюють певні дії. Про це, до речі, зазначають і західні аналітики.

"Україна може активізувати воєнну операцію на Курщині. До речі, ця активізація вже триває четверту добу. Союзники допомогли нам технікою та боєприпасами і на тих напрямках, де не очікував ворог, наші бійці пішли в контратаки. Йдеться про Новоіванівку на північно-західній частині Курщини, де росіяни ще нещодавно наступали та північно-східному напрямку – від Суджі ", – розповідає Ігор Романенко.

Експерт підкреслює, що зараз Сили оборони України на Курщині працюють у режимі контратак, це, звісно, не контрнаступ, але теж має позитивні результати.

Подавлення частини російських дронів

Генерал-лейтенант пояснює, що певного успіху нам вдалося досягнути завдяки тому, що українські Сили оборони змогли сформувати поле для дії засобів радіоелектронного подавлення і зараз на Курщині росіяни не можуть застосувати велику кількість своїх дронів, саме тих, що не мають оптиковолоконної системи управління.

"Для нас це дуже важливо, бо ворог такого просто не очікував і подекуди не мав чим відбивати атаки. На жаль, наші системи не впливають на російські дрони з оптиковолоконним кабелем. Ворог може їх використовувати, але лише там, де немає лісопосадок, бо волокно чіпляється за гілки, а також не може виконувати різкого маневрування. Такі дрони більш стійкіші до впливу РЕБ, бо зв’язок між ним і оператором здійснюється через кабель, а не через радіохвилі", – пояснює Ігор Романенко.

Горить Курщина, чи запалає Брянщина?

Щоб зупинити контратаки ЗСУ на Курщині, росіяни залучили велику кількість авіації. За словами Ігоря Романенка, йдеться про 40 одиниць – літаків та гелікоптерів. До того ж, угрупування російських військ на Курщині втричі більше, ніж у Сил оборони України.

"Враховуючи перевагу противника, контратаки за таких умов можливі лише завдяки високому рівню професіоналізму наших воїнів. Але тут питання наскільки вистачить ентузіазму та сил у наших захисників, бо у росіян достатньо ресурсів, щоб стримувати наступ. Тим не менше, західні аналітики вважають, що подібні дії з боку СОУ можливі не лише на Курщині, а й у Брянській області чи інших регіонах РФ. Це потрібно робити. Чим більше територій Росії ми будемо брати під контроль, тим сильнішим буде воєнно-політичний вплив на Путіна з боку України", – зазначає Ігор Романенко.

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Ракетні обстріли будуть і надалі

За словами військового експерта, у найближчий місяць РФ продовжуватиме ракетний терор України.

"Путін буде продовжувати це робити – це його метод тиску на Україну і він не відмовиться від його реалізації. Обстріли будуть. І нам потрібно посилювати засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Гадаю, що це добре розуміють наші американські партнери, бо Путін відкинув пропозиції команди Трампа щодо їх "плану миру". Тому зараз на російського диктатора треба тиснути з військової точки зору, економічної, політичної, дипломатичної. Якщо цього не робити, то Путін буде намагатися захопити якомога більше територій та завдавати по Україні масовані ракетні удари. Він це робитиме до того моменту, поки Захід дасть чітко зрозуміти Путіну, що настав час зупинитися", – підсумовує Ігор Романенко.

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