Якщо довідка – "липова": адвокат розповів, що загрожує чоловікам, які купили висновок ВЛК

Адвокат розповів, чи загрожує відповідальність перед законом чоловікам, які заплатили за довідку про свій стан здоров'я, аби не служити.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій про непридатність до служби військовозоб’язаних чоловіків, які були видані від 24 лютого 2022 року. Адвокат Олег Леонтьєв пояснив, що загрожує чоловікам, які "на папері" були непридатні за станом здоров'я, проте насправді можуть служити.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

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"У тих осіб, я вважаю, ніякої не може бути відповідальності. Він скаже – я дуже ретельно ставлюся до свого здоров'я. У кожної людини різні типи темпераменту. Людина-іпохондрик себе вічно вважає хворобливою. У неї з носа закапало – вже вважає, що коронавірус, туберкульоз і бозна що. Голова трошки заболіла – ой, напевно пухлина в голові. Людина не має ніякої відповідальності", - розповів він.

За словами правозахисника, людина буде нести відповідальність лише у випадку, коли буде доведено, що він заплатив гроші, якимось незаконним чином отримав незаконне рішення, дав неправомірну вигоду, хабаря члену військово-лікарської комісії.

"Але як це буде доведено в ретроспективі, тим більше, враховуючи, що переважна більшість таких випадків доводиться в судах тільки наявністю відео чи звукозапису. Воно ніяким чином доведено не буде. Хіба що можуть бути випадки, коли людина своїм почерком внесла в якісь медичні документи неправдиві виправлення, дописки, і експерти виявили, що зроблені дописки власне цією людиною. Тут певна річ, нікуди не дінешся", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, адвокат розповів, до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК під час вручення повістки.

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