"Якщо Китай займе позицію Росії – буде світова війна": експерт

Український політик та дипломат Роман Безсмертний зазначив,що у світі може відбутися перехід від сьогоднішнього до глобального протистояння – світової війни в разі, якщо Китай однозначно займе позицію Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Є два варіанти розвитку подій: перехід від сьогоднішнього світу до глобального протистояння, тобто світової війни в разі, якщо Китай однозначно займе російську позицію. Це Вісь Мінськ-Москва-Тегеран-Пекін. Ясно, що "Рамштайн" мобілізується, а далі все зрозуміло — від економічного розпорядку, серйозного обвалу Китаю це згодом переросте в протистояння, де достатньо на сьогоднішній день двох палаючих майданчиків — російсько-українська війна та ірано-ізраїльська. З моєї точки зору те, що відбувається на Близькому Сході, вже є черговим етапом ірано-ізраїльської війни. Дуже важливо, говорячи про це, розуміти, що лінії фронту не буде, буде простір фронту, бо основними компонентами цієї війни будуть ракетно-космічні сили. Справа з сухопутними військами носитиме вторинний характер. Другий варіант — розтягування в часі російсько-української війни", - пояснив Безсмертний.

Український політик також порівняв порівняв виступ президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого з виступом Брежнєва у 1970-х роках не черговому з’їзді Комуністичної партії Радянського Союзу.

"Якби він ще поплямкав, то це копія. Фрази ті ж самі, підбір слів, аргументація", - сказав він.

"План" Китаю щодо війни в Україні

Китай офіційно зберігає нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. Днями влада КНР анонсувала документ, так званий "мирний план", в якому ніби представить своє бачення врегулювання війни. Радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Ї заявив, що Китай схвильований "розмахом" війни в Україні.

Проте вже згодом представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що про "мирний план" там не йдеться – це позиційний документ.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Китай не стане на бік Росії у війні проти України, а лише намагається маніпулювати і заробляти собі дивіденди для майбутніх переговорів зі США.

У Польщі заявили, що Китай розпочинає проросійський дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО. Урядовий повноважний представник з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин зауважив, особливе місце у спільній пропаганді Москви та Пекіна посідає війна Росії проти України, яку Китаєм використовують для проведення антиамериканських посилів.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін не розглядає питання постачання зброї Росії для її використання у війні проти України.

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