"Якщо любиш - відпусти": Мережа "вибухнула" мемами на довгоочікуване рішення Шольца щодо Leopard (фото)

Після тиску партнерів України та суспільства німецький канлер Олаф Шольц погодився передати Україні бойові танки Leopard, які Україна просить від початку повномасштабного вторгнення Росії. Українці не могли оминути довгоочікуване рішення Німеччини.

ТСН.ua зібрав реакцію користувачів соцмереж та меми, присвячені ухваленому рішенню Берліна щодо постачання танків.

У Мережі українці висловлюють вдячність Німеччині, зауваживши, що "ніколи не буває пізно допомогти". Деякі юзери прив'язали рішення Німеччини із днем народженням глави держави Володимира Зеленського: "Ну так одразу б сказали,що хочуть подарунок нашому президенту на день народження зробити", "Це такий підгон Зеленському на днюху".

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Фото із соціальних мереж

Також користувачі соціальних мереж пишуть:

Якщо любиш – відпусти.

Чекаю рубрику "палаюча р*сня".

Величезне дякую. Німеччина, хоч і з великим натиском, офігенно допомагає нам.

А хтось сумнівався?))) Супер!!!

Краще пізно ніж ніколи. Але могли й раніше. А так подяка.

Німецькі танки Leopard для України

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу. Україна чекала на це рішення від початку війни. Також канцлер ФРН дозволив реекспорт країнам Європи.

24 січня німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела заявило, що Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2. Цьому передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні".

Німецьке видання запевняє, що Шольц надасть Україні танки

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