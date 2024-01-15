“Якщо ми зупинимось, то програємо”: Коваленко оцінив сьогоднішній потенціал Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії є дефіцит зброї, і що Україні не можна дати паузу ворогу, тому, що він нас через два-три роки може взагалі “переїхати”.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів, що цей дефіцит стосується всього: броньованої техніки, ракетної зброї та боєприпасів.

“Вони шукають в Ірані та в Північній Кореї можливість компенсувати цей дефіцит. Отже, так, дійсно, якщо їм дати паузу, вони відновлять свій потенціал, і тоді буде нам набагато важче. Тому що ми ведемо переважно оборонні дії, а вони ведуть переважно наступальні дії, не рахуючись з втратами. І якщо через два роки вони ще будуть під час цих наступальних дій мати значно більший ресурс в техніці, то це буде проблема. Тому їм не треба давати ніяких пауз”, — каже Олександр Коваленко.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

За його словами, ми повинні воювати до кінця, до нашої перемоги.

“Бо якщо ми зупинимось, ми програємо. От і все. І буде знищено не тільки Україну, а й українську націю. Бо кожного разу, коли Росія захоплювала Україну, окупувала Україну, через деякий час розпочинався масштабний геноцид. І якщо хтось ладний змиритися з тим, що добре, я відпочину десь там в Німеччині, евакуююсь кудись там Велику Британію або Канаду. Ну добре, це твій світогляд. А, наприклад, я хочу жити в цій країні. І багато хто інший також хоче жити в цій країні. Але й ми розуміємо, що якщо ми програємо цю війну, то нас буде знищено. У нас не буде майбутнього, і це буде знищення набагато більш катастрофічне та жахливіше, аніж це була різанина в Батурині, або це був Голодомор”, — розповів Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Якщо ми програємо — буде гірше, ніж під час Голодомору та різанини в Батурині!

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