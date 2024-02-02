"Якщо не підкорюся Росії – помру": діти Денис, Ксенія і Ростик розповіли шокувальні подробиці про полон

Українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – дали свідчення перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів, яка опікується дотриманням прав людини. Розповіли про те, як російські військові під приводом літнього відпочинку вивезли їх з окупованих територій України до Росії.

Власна кореспондентка ТСН у Сполучених штатах Ольга Кошеленко була присутня на засіданні, далі її ексклюзивний репортаж.

Діти, яких викрала Росія, виступили у США

"Українські діти, які пережили депортацію до Росії, – тепер важливі професійні свідки. Гельсинська комісія Сполучених Штатів – за визначенням неурядова організація, але входять до неї конгресмени й сенатори. Тобто свідчення наших дітей слухають безпосередньо ті люди, які ухвалюють рішення тут, у Сполучених Штатах", – каже Ольга Кошеленко.

У залі слухань Ксенія, Денис і Ростислав тримаються разом. Після повернення з російських таборів для викрадених українських дітей вони дуже зблизилися.

Діти розповіли, як їх викрали окупанти

У Дениса батьки не чують і не говорять, мама Ростислава має психічне захворювання, Ксенія та її молодший брат жили у названій сімʼї. Окупанти обирали найменш захищені родини і відбирали дітей.

"До мене додому прийшли військові і сказали, що я їду. Я почав відмовлятися, але вони відповіли, що нічого не хочуть чути", – каже Денис.

"Коли моє село ще окупували, в моєї бабусі не витримало серце і вона померла. Так як ув мене не було вибору, те, що в мене нікого не було, мені обовʼязково треба було їхати", – каже Ростислав.

Ростик

"Я ніколи не могла подумати, що мене розлучать із братом на цілі 9 місяців. І ці 9 місяців будуть найстрашнішими в моєму житті", – каже Ксенія.

Дітей залякували і погрожували смертю

Денис і Ростислав були в таборі, яким керував колишній український поліцейський на прізвище Астахов. Він залякував дітей, позбавляв ліків, карав ізоляцією.

"У мене діабет. І коли я сказав про це в медпункті табору, мені відповіли "чекай, поки ліки зовсім не закінчаться". Через 2-3 дні до мене підходить Астахов і каже, якщо я не підкорюся Росії, я просто помру в таборі і мене лікувати ніхто не буде", – каже Денис.

Денис

"Там треба було співати російський гімн. Якщо ти цього не робив, тебе карали. Ізолятор – це кімната 2 на 2, де є ліжко і все в решітках. Тебе нікуди не випускають, телефони не можна. Я там був 4 рази, загалом 15 діб", – каже Ростислав.

Депортованих дітей змушували брати російське громадянство

Хлопців відправили навчатися у військовому закладі. Це типово – каже уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Так росіяни готують солдатів для війни проти України. Всіх депортованих дітей примушували брати російське громадянство, відмова означала нові покарання.

"Мені зробили свідоцтво про народження російське. Але я його порвав", – каже Ростислав.

"Мене вигнали з гуртожитку, а причиною було те, що я відмовилася отримувати російське громадянство і російські виплати", – каже Ксенія.

Денис, Ксенія і Ростик

Підтверджених випадків викрадення дітей з окупованих територій близько 19 із половиною тисяч. Але це лише ті, про кого напевне знає українська влада. Насправді їх значно більше – говорить омбудсмен Лубінець. Молодшим дітям росіяни змінюють імена, щоб вони ніколи не дізналися про своє походження.

"Сергій Миронов, який є одним із керівників політичної партії РФ, незаконно всиновив Маргариту Прокопенко з Херсона, змінивши їй імʼя, вона стала Мариною, на прізвище зараз вона Миронова. У мене є офіційне звернення сімʼї, яка всиновила старшу рідну сестру Маргарити, з тим, щоб я допоміг воззʼєднатися рідним сестрам", – каже Лубінець.

Ксенія, Денис і Ростислав зуміли не зламатися, знайшли контакти волонтерів, які рятують дітей, і вибратися.

Голова комісії республіканець Джо Вілсон завершує слухання так: "Скажу як дідусь. Я уявив, що троє моїх старших онуків могли бути там. Боже, благослови вас і Україну. Скільки ви пережили".

Після слухань Денис, Ростислав і Ксенія наче видихнули. Їм тиснули руки і дали візитівки конгресмени.

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Нагадаємо, Лубінець повідомив, скільки дітей і дорослих визволили з Росії.

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