"Якщо не повернуть дитину – повішусь": втікачка, яка мешкала з немовлям в погребі на Печерську, розповіла свою історію (фото)

Стали відомі нові подробиці гучної історії, яка сталась в Києві за участі жінки, котра мешкала в землянці разом з 5-місячним хлопчиком. Нагадаємо, коли соцслужбам та поліції столиці стало відомо про те, що в недобудові мешкає жінка з малюком, вони приїхали з’ясувати подробиці, після чого хлопчик був переданий під нагляд лікарів.

Антоніна зі своїм малюком. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

Журналіст ТСН.ua розшукав це приміщення та поспілкувався з матір’ю малюка. Як виявилось, жінка мешкала в землянці, яка колись була зроблена мешканцями сусіднього будинку в якості погребу в величезному пагорбі за гуртожитком на вулиці Бойчука. Поруч з землянкою журналіст ТСН.ua нарахував ще декілька входів в пагорб.

Землянка на Печерську в Києві. Фото: центр соцслужб Печерського району Києва

"Тут, поруч з нами на вулиці Бойчука живуть безхатьки, але їх я не назвала би якимись асоціальними. Зранку вони йдуть десь працювати, ввечері повертаються. На мій погляд, навіть модно вдягаються. До речі, вони тут всі перевірені – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сюди приїхали військові та з’ясовували, хто тут живе. Ця жінка з дитиною тут з’явилась недавно", - розповіла нам місцева пенсіонерка, мешканка сусіднього будинку.

Коли журналіст ТСН.ua підійшов до землянки, виявилось, що вона замаскована зеленою сіткою, за якою знаходились невеличкі двері. На гачках всередині були розвішані пакети, в кутку була конструкція, яка виконувала функцію ліжка, поруч – декілька полиць з посудом, над імпровізованим ліжком висів рюкзак. На самому ж ліжку спала жінка.

Землянка на Печерську

Вона прокинулась не одразу, а лише після того, як почула, що її голосно гукають, взяла цигарку та погодилась розповісти про те, чому опинилась в таких умовах з дитиною.

Поруч з помешканням

"Мене звати Антоніна Пашковська, мені 36 років. Я родом з Кривого Рогу, в мене загалом три дитини. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном, він далекобійник, тому забрав її з собою після повномасштабного вторгнення росіян. Середньому сину, Кирилу, зараз 6 років. Коли йому було 2 роки, то в мене його забрала моя мачуха та віддала своїй доньці, яка не може мати дітей. Сама я з дитячого будинку, мене взяли на виховання, коли мені було 2 роки. Потім мене вигнали з дому, мачуха сказала, щоб я не поверталась. Найменшому, Сашку, 5 місяців. Я його народила в Києві 10 жовтня, але не тут, а в пологовому будинку. Після пологів так сталось, що мене відправили в Полтаву, в будинок матері та дитини. Але звідти я втекла, тому що там як в концтаборі. Тут я перебуваю близько тижня, а загалом в Києві – близько 7 років", - стверджує Антоніна.

За її словами, для того, щоб повернути дитину собі, напевно треба знайти роботу та житло.

"Якщо мені дитину не повернуть, то скажу чесно – я піду здьорнусь, повішусь", - сказала Антоніна та заплакала.

Але при цьому погодилась, що умови в землянці, де немає жодних комунікацій, є небезпечними для перебування малюка. До цього додала, що приміщення опалюється.

"Є буржуйка, ми її топимо дровами, які збираємо поруч. Батько дитини працює, купував і памперси, і дитяче харчування. Мені приносили гарячу воду, на ній я готувала дитячу суміш. Дитина вже вміє сидіти, може їсти з ложечки", - додала Антоніна.

Резюмуючи, жінка, використовуючи нецензурні слова на адресу соцслужб, повідомила, що від дитини не має наміру відмовлятись. "Мені сказали шукати роботу. Я хочу, щоб мені повернули дитину!", - каже вона.

"До дитини неможливо було підійти через запах"

Як з’ясувалось, не все так однозначно в цій ситуації. І в поліції, і в центрі соцслужб Печерського району Києва наголошують, що хлопчика врятували від небезпеки, в якій він перебував, тому щиро дивуються тим коментарям, які з’являються в соцмережах на захист жінки.

"Слава Богу, що ця дитина залишилась живою і що не було морозів. Нам вчасно повідомили про цей випадок. Від дитини було чутно такий запах, що не можно було підійти. На даний час дитина знаходиться в лікарні на обстеженні. Мати написала відмову, має право протягом двох місяців звернутись до служби у справах дітей щодо поновлення батьківських прав. Якщо протягом 2-3 місяців не звертається, то відбувається суд і її можуть позбавити батьківських прав. Після цього дитина вже зі статусом позбавленої батьківського піклування може бути усиновлена або взята під опіку", - розповіла нам заступниця директора центра соцслужб Печерського району Києва Ніна Довгуша.

5-місячного Сашка оглядають лікарі. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

За її словами, за попередніми висновками медиків, у дитини є проблеми зі здоров’ям.

Крім цього, в центрі соцслужб Печерського району Києва додали: "Жінка йшла на контакт, розповіла про свою історію, розповіла що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області тому, що там режим, правила внутрішнього розпорядку, є обов’язки у кожного члена колективу, можна було користуватися мобільним телефоном лише у відведені години. Зі слів жінки, фахівці центру допомогли оформити новонародженому сину свідоцтво про народження, декларацію з педіатром, обстежили її. За спостереженням фахівців, немовля (в землянці – Ред.) було не доглянуто належним чином, дитина жила в повній антисанітарії, матір його не мила, а протирала вологими серветками. Жінка розповіла, що годувала сина дитячими кашками, коли вона знаходила кип’ячену воду, яку приносили люди. Під час тривалого спілкування з жінкою і пошуку шляхів вирішення її проблем, вона сама сказала про те, що не хоче і не може далі виховувати сина. Через деякий час вона сказала: "Напевно так буде краще для сина", і написала заяву про відмову від дитини на начальника районного відділу поліції та на начальника служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації".

Крім цього, посадовці кажуть, що у жінки є проблеми зі здоров'ям через небайдужість до алкоголю та наркотиків, але сама жінка це спростовує. "Лише палю цигарки", - каже вона.

Нагадаємо, нещодавно поліція Голосіївського району Києва повідомила, як вдалось врятувати новонароджену дитину з захаращеної до стелі квартири, де мешкали зграї тарганів.

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