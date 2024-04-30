Якщо не заплатив 200 тисяч за неявку до ТЦК: чи позбавлять житла та автівки

Після ухвалення закону про мобілізацію, в суспільстві почали жваво обговорювати інший законопроєкт, за номером 10379, який передбачає суттєве, від 153 тис. грн. до 204 тис.грн., збільшення штрафів за порушення законодавства про мобілізацію.

Наразі в соцмережах українці почали бурхливо обговорювати те, а чи не забере держава житло в разі несплати такого штрафа.

Ситуацію для ТСН.ua прокоментував Микола Максимов - адвокат, який знається в тому числі і в питаннях мобілізації.

"Арештувати майно можуть, навіть якщо штраф є меншим, - каже Микола Максимов. – Навіть 10 гривень недоплаченого штрафу або окремого маленького штрафа достатньо для того, щоб накласти арешт на будь-яке майно".

До цього адвокат додає: "Якщо сума штрафу буде більше 160 тис. грн. , то цього буде достатньо для того, щоб звертати стягнення на єдине майно громадянина. На житло, на транспортний засіб. У разі необхідності, у разі того, що під час виконавчого провадження не буде досягнуто якогось компромісу, то таке майно може бути виставлено на публічні торги".

За словами Миколи Максимова, наприклад, в разі блокування банківської картки боржника, вона може блокуватись тільки на зняття, а не на надходження на неї грошей.

"Треба ще не забувати про те, що, якщо, наприклад, штраф буде у розмірі 170 тис. грн., то буде ще виконавчий збір у розмірі 10%. Ц еще плюс 17 тис. грн. А ще будуть витрати виконавчого провадження", - каже адвокат Максимов.

За його даними, штраф можно буде оскаржити.

"Наприклад, у патрульної поліції є досвід складання протоколів про адміністративні правопорушення. У працівників ТЦК такого досвіду немає. Я впевнений, що як тільки піде цей величезний вал штрафів, то буде величезна кількість помилок. Я впевнений, що певний шанс буде у кожного скасувати штраф", - каже адвокат.

Крім цього, адвокат додає, що наявні грошові кошти на арештованих рахунках можуть списати як всі, так і частину.

"Якщо буде йтись про цивільну людину, то можуть арештувати все, що є на банківській картці. Буде стягнуто для погашення боргу. Інша ситуація – якщо людина систематично отримує заробітну плату. В такому випадку виконавець не може забирати все, а біля 20%. Але якщо у людини на картці є, наприклад, 120 тис. грн., а оштрафували її на 170 тис. грн., то спишуть всі наявні кошти, а потім кожного місяця виконавець буде списувати до 20%. В разі, якщо людина повідомить, що отримує заробітну плату", - уточнює Микола Максимов.

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