Якщо "приєднають" до Росії: як зміниться війна після псевдореферендумів на окупованих територіях

"Керівники" окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей одночасно різко заговорили про "приєднання" цих територій до Росії. Всі вони висловились про те, що найближчим часом можливе проведення "референдумів".

Перевершив "колег" в своїх заявах "керівник" Запорізької області Євген Балицький. Він повідомив пропагандистським ЗМІ, що тим, хто вів підривну діяльність, але покаявся, буде дозволено повернутись після того, як регіон увійде до складу РФ.

Передувала всьому цьому заява Дмитра Медведєва, якого нещодавно низка ЗМІ запідозрили в пияцтві. Цього разу він заявив, що "референдуми" в Донбасі мають велике значення не тільки для системного захисту мешканців "ЛНР", "ДНР" та інших "звільнених" територій, але і для "відродження історичної справедливості". Крім цього, він назвав злочином посягання на територію Росії та підкреслив, що якщо це станеться, то дозволить використовувати всі сили самозахисту.

Чого після всього цього чекати Україні, як зміниться війна найближчим часом – про це ТСН.ua розповіли військові експерти.

Ми вдарили, вони ковтнули

"Ця заява Медведєва нічим не відрізняється від тієї, яка була зроблена по Криму. Крим "приєднаний"? "Приєднаний". Через Конституцію проведений? Проведений. Доволі багато ракетних ударів по Криму українці здійснили? Здійснили. Чим відповіли росіяни? Нічим. Ковтнули. Поступила відчайдушна та нищівна відповідь, скажімо, у вигляді тактичного ядерного удару? Не поступила. Крим, до речі, для них (росіян – Ред.) в рази сакральніший, ніж Донеччина. Що зміниться від того, що вони проведуть ці "референдуми"? У них нічого не залишилось, крім зброї масового ураження. Ще є величезний запас важких авіаційних бомб. Але, щоб ці бомби були застосовані, треба заходити в український повітряний простір. Проте рівень української ППО значно підвищився. Тому, ці їх заяви – черговий пропагандистський ефект на своє населення, намагання сказати, що вони щось роблять, чогось досягають та щось вміють. Друга ціль – недолуга спроба залякати всіх нас. Тому, ми як били ворога, так і треба продовжувати", – каже військовий експерт Петро Черник.

До цього він додав: "Найкритичніший мінімум, який вони реалізували – це прорубування коридору до Криму. Але це теж дуже сумнівно, тому що вогневий вплив на всі логістичні ланцюжки наростає. Блискучою була Харківська операція і я не маю сумніву, що прийде час, коли ми виб’ємо їх з усіх наших територій. Але я не вірю, що це буде швидко".

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов назвав заяву Медведєва криком відчаю.

"Російська Федерація не здатна захистити свої надбання, яких вони досягли, захоплюючи наші території. Що обіцяв Медведєв, коли казав про Крим. Він обіцяв закидати нас атомними бомбами. І що? Де реакція Росії на «бавовну» в Криму? ЇЇ немає. Путін особисто казав, що Крим – це сакральне, це скрєпа, на якій тримається ідеологія Російської Федерації щодо повернення "земель руських". І на Крим (удари по ньому з боку материкової України – Ред.) вони не відреагували. То чому вони повинні реагувати через Донбасс?", – аналізує ситуацію Олег Жданов.

До цього він додав, що номінально для росіян удар по Криму – це удар по Росії.

"Російська Федерація ризикує нарватись на цілу купу санкцій через спробу чергової анексії територій України. І хто такий Медведєв? То його всім Кремлем лікують від алкоголізму, то він робить політичні заяви. Я не сприймав би його серйозно", - каже Олег Жданов.

Чи натисне на ядерну кнопку?

За словами Петра Черника, у Росії не залишилось аргументів, крім ядерної зброї.

"Якщо цей аргумент буде застосований, то все однозначно вийде за межі України. Захід буде змушений відповідати, у нього не буде вибору. Якщо не відповість, то, наприклад, Індія та Пакістан, які стоять на тоненькій лінії ядерного апокаліпсісу, зададуть один одному питання про те, що іншим можно, а нам заборонено?", – каже Черник.

На уточнююче питання про те, чи все ж таки можливий ядерний удар з боку Росії, експерт відповів так: "Усе можливе. Я не применшую їхньої божевільності. Якби Гітлер мав ядерну зброю, то він використав би її? 100 відсотків. Йому не вистачило місяця для її отримання. Але Німеччина була б приречена. Ці (росіяни - Ред.) також приречені".

В той же час військовий експерт Олег Жданов на питання про те, чи застосує Росія ядерну зброю малої потужності, відповів нам так:

"Скоріше ні, чим так. Европейський континент не хоче ще одного Чорнобиля на своїй території. Допустити застосування Захід не може, саме тому постійно лунають заяви про це. Позавчора Байден в черговий раз тричі повторив застереження для Путіна. Крім цього, я дуже сумніваюсь в тому, що оточення Путіна готове йти в рай. Вони хочуть домовитись з Заходом та витрачати свої кошти. Якщо він навіть буде тупотіти ногами і кричати: "Давайте застосуємо!", то йому не дадуть цього зробити", – каже Олег Жданов. До цього експерт додав, що підготовку російської ядерної зброї до застосування не зможе не помітити західна розвідка.

Чи оголосять загальну мобілізацію в Росії?

Після заяв про "референдуми", в Росії можуть заявити про загальну мобілізацію, тому як вогневий вплив на окуповані частини Херсонської, Запорізької областей, "ЛДНР" можуть вважати посяганням як на свої території.

"Таке може статись. Треба розуміти, що ми повинні до цього бути готовими. Вони терплять стратегічну поразку. Цим, мобілізацією, вони тільки пришвидшать свій колапс", – каже експерт Петро Черник.

А колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера у себе на сторінці в соцмережі так прокоментував спробу росіян провести "референдуми" на окупованих територіях України: "Думаю, однією з основних цілей потенційного "референдуму" на окупованих Московію українських територіях є збільшення числа гарматного м’яса через автоматичне видання паспортів РФ українським чоловікам, подальшу мобілізацію у збройні сили РФ і відправлення на фронт".

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