Якщо Путін скаже Трампу "ні": експерт назвав реалістичний сценарій долі України

На тлі заяв низки політиків про можливе завершення війни та очікування частини українського суспільства рішучих дій напередодні чи одразу після інавгурації Дональда Трампа, свою думку щодо цього в коментарі для ТСН.ua висловив український політолог Володимир Фесенко.

"Такі настрої є, є покладання надії на завершення війни та на Дональда Трампа. Але є і протилежний тренд. Він, можливо, не такий чисельний, але помітний та традиційно активний. Йдеться про противників будь-якої угоди з Росією. Але, дійсно, тенденція, яка зараз помітна і вона зараз вже чисельна — збільшення кількості людей, які сподіваються, що Трамп допоможе припинити війну", — каже Володимир Фесенко.

До цього експерт додає, закликаючи не мати ілюзій: "Але я думаю, що ці очікування значно завищені. Чому? Тому що багато хто з комунікаторів з американською специфікою звертають увагу на те, що Трамп може розпочати переговори, але більшість його переговорів не завершились відчутним результатом".

На думку експерта, сам Трамп не займається перговорами.

"Він доручає це. Якщо буде просування, згода іншої сторони домовитися, тоді це можливо. Якщо ні, якщо американці стикнуться з жорсткою та непоступливою позицією росіян, то через певний час у Трампа може просто зникнути інтерес до цих переговорів. Він може або відмовитись взагалі від участі в цих переговорах та сказати, що, якщо українці та росіяни не хочуть домовлятись, то нехай цим займаються європейці. Або все буде інерційно відбуватися, без серйозних просувань", — вважає політолог.

На питання про шанси завершення війни, Фесенко відповів так: "Шанси безумовно є. Якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо, будуть тиснути на Путіна, тому що ключова проблема буде в Путіні, якщо Путін хоча б з тактичних міркувань погодиться на припинення вогню, тоді шанс є. Але поки, скажімо так, це не найбільш вірогідний сценарій".

На думку експерта, більш вірогідний сценарій — це тривалі переговори, паралельно — воєнні дії.

"Не менш вірогідний сценарій, а, можливо, більш вірогідний: якщо Росія і далі матиме перевагу на фронті, продовжить наступ, то як вважає більшість експертів, у Путіна не буде стимулів припиняти війну. Він буде її продовжувати, сподіваючись на те, що можна буде дотиснути українців", — припускає Володимир Фесенко.

Що буде з військовою допомогою в майбутньому

Політолог не виключає, що формат допомоги може зменшитись.

"Замість грантової допомоги може бути допомога у вигляді кредиту. Ця ідея дуже популярна у республіканців. З високою вірогідністю американці можуть припинити макроекономічну допомогу. Думаю, що чіткої позиції у Трампа ще немає. Він буде діяти по ситуації. Я думаю, що допомога буде зберігатися хоча б тому, що це — інструмент тиску на переговорний процес. Як на нас, так і на росіян", — каже Фесенко.

Якої дати слід дочекатись

На це, хвилююче багатьох українців питання, Фесенко відповів нам так: "Я не бачу жодних передумов щодо припинення вогню 20 чи 25 січня, як деякі кажуть. Але 20 січня може стати датою-тригером. Трамп приходить до влади, у нього з’являються реальні повноваження і тоді можуть розпочатись офіційні переговори. Неофіційні консультації можуть бути по 20 січня. А реальні дії — після 20 числа. Якщо у Трампа будуть реальні дії, швидкі, то тоді будуть шанси. Якщо ні, то — ні".

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