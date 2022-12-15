Якщо Путін застосує ядерну зброю, на РФ можуть полетіти навіть китайські ракети - військовий експерт

Російський диктатор Путін міг застосувати проти України ядерну зброю ще 24 лютого, проте поки він не наважився це зробити. Навіть якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим, навряд чи станеться ядерний удар.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь

"Путін міг застосувати ядерну зброю ще на початку, 24 лютого. Я тоді побоювався, що він міг це використати, щоб натиснути на Захід. Зараз це вже нікого не лякає, окрім журналістів. Якщо виходити з цієї логіки, то Путіну уже треба застосовувати ядерну зброю, бо Крим перебуває під загрозою. Те, що ми колись говорили про знищення Чорноморського флоту - це не теорія чи гіпотеза. Це - те, що буде. І якщо Путін це розуміє, йому вже треба її застосовувати, бо якщо Україна знищить Кримський міст та перекриє шлях постачання, то вже буде пізно. І якщо він після цього вдарить тактичною ядерною зброєю, то США жорстко відреагують", - пояснив Самусь.

Військовий експерт наголосив, що у випадку застосування ядерної зброї Росією - це дуже не сподобається насамперед Китаю, у якого немає багато такої зброї.

"Тактична ядерна зброя не має катастрофічної сили, буде все знищено в радіусі 500 метрів чи кілометра - якась українська територія постраждає, загине 10 тисяч людей, але що це змінить у військовому плані? Це буде той самий ракетний удар, але з великими жертвами. Щоб створити катастрофу, він має нанести більше 10 ударів. Тоді - це буде катастрофа. Тоді на Росію вже і китайські ракети полетять. Бо Китай не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї, бо тоді це покаже, що один ідіот через Азовське море може запустити ядерну ракету, а значить інші держави можуть так робити. А у Китаю мало боєголовок. Застосування ядерної зброє призведе до хаосу в світі. Тоді путінський режим знищать і ядерні ракети США можуть полетіти по території Росії", - пояснив Михайло Самусь.

Ядерна істерика у Росії

Росія після початку повномасштабної війни проти України погрожує застосувати ядерну зброю. Останнім часом про це говорить диктатор Путін. 7 грудня очільник кремлівський диктатор заявив про зростання загрози ядерної війни.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Росія і надалі обстрілюватиме Україну ракетами, проте Путін навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї.

Видання Bloomberg вважає, що Путін розглядає варіант завдавання превентивного ядерного удару.

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