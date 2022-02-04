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"Якщо Росії пробачать Україну, Китай вторгнеться на Тайвань...": в США бачать загрозу світовій демократії

"Якщо Росії пробачать Україну, Китай вторгнеться на Тайвань...": в США бачать загрозу світовій демократії

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"Якщо Росії пробачать Україну, Китай вторгнеться на Тайвань...": в США бачать загрозу світовій демократії

Міністерство оборони Росії

Американське міноборони відкрито заявляє, йому відомі російські плани інсценування приводу для нападу на Україну.

Пропагандистське відео з тілами загиблих - як привід для вторгнення. Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну. Ці плани, стверджують американські розвідники, вже розроблені й готові до реалізації. Аналітики вважають, що єдина людина, яка може віддати наказ іти у наступ - Путін. З ним по черзі говорять – і телефоном, і особисто, західні лідери, вмовляючи відмовитися від агресії. Але поблизу кордонів України стає чимдалі більше зброї і військ.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Єдина людина в Росії, що може віддати наказ про новий наступ на Україну - на відкритті Олімпіади в Пекіні, яку бойкотують Сполучені Штати, Канада і низка європейських країн. Поки Путін обговорює з Сі Цзіньпіном щирі стосунки.

Міністри оборони Росії та Білорусі слідкують за спільними військовими навчаннями в Бресті, цього ніхто не приховує, навпаки - бряцання м’язами ретельно фільмують пропагандисти обох країн. «Ми змушені зміцнювати кордон з Україною. Це і Росії вигідно. Полізуть – отримають», - заявляє Лукашенко.

Американське міноборони відкрито заявляє, йому відомі російські плани інсценування приводу для нападу на Україну.

«Росія створить дуже відверте пропагандистське відео з трупами та акторами, що зображатимуть людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. На ньому покажуть українське, або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала як надана Заходом Україні. Це лише один приклад з можливих. Ми стежимо за ними, і зараз нам здається важливим сказати: ми все це бачимо, аби спробувати це зупинити», - каре речник Пентагону Джон Кірбі.

За кілька годин до початку Олімпіади в Пекіні говорять і міністри закордонних справ Росії та Китаю. Про зміст розмови китайський МЗС заявив лише, що сторони "узгоджували позиції", зокрема щодо України.

У Китаю - історично складні стосунки з островом Тайвань, незалежності якого китайці не визнають. А захід навпаки - офіційно спілкувався до сімдесятих років тільки з Тайванем, ігноруючи комуністів з Пекіна. Як і для України, для Тайваня Сполучені Штати - надважливий стратегічний партнер. Однак є різниця: Штати мають спеціальний закон, який передбачає, якщо Китай нападе на Тайвань, американські військові мають його захищати.

Міноборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну

Міноборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну

 «Вперше з 1945 року ми бачимо реальну можливість війни в Європі. Для американців це виглядає так, якщо Путіну пробачать Україну, далі Китай вторгнеться на Тайвань. Далі іранці все ж розроблять ядерну зброю, переконані, що ніхто не стане їх зупиняти. Україна - це демократія. Зараз на кону вся демократія», - заявляє сенатор США від республіканців Ліндсі Грем.

Зусилля європейських лідерів врятувати її тривають. Вже наступного тижня з візитом спершу до Москви, потім до Києва - летить президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він говорив з Зеленським та Путіним телефоном.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підготував пакет жорстких і комплексних санкцій, що вдарять не тільки по найближчому оточенню Путіна, а і по всій Росії. Росіяни мають бути дуже зацікавлені в тому, аби їхній президент все ж відвів від українського кордону війська, сказала вона.

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