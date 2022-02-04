"Якщо Росії пробачать Україну, Китай вторгнеться на Тайвань...": в США бачать загрозу світовій демократії

Американське міноборони відкрито заявляє, йому відомі російські плани інсценування приводу для нападу на Україну.

Пропагандистське відео з тілами загиблих - як привід для вторгнення. Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну. Ці плани, стверджують американські розвідники, вже розроблені й готові до реалізації. Аналітики вважають, що єдина людина, яка може віддати наказ іти у наступ - Путін. З ним по черзі говорять – і телефоном, і особисто, західні лідери, вмовляючи відмовитися від агресії. Але поблизу кордонів України стає чимдалі більше зброї і військ.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Єдина людина в Росії, що може віддати наказ про новий наступ на Україну - на відкритті Олімпіади в Пекіні, яку бойкотують Сполучені Штати, Канада і низка європейських країн. Поки Путін обговорює з Сі Цзіньпіном щирі стосунки.

Міністри оборони Росії та Білорусі слідкують за спільними військовими навчаннями в Бресті, цього ніхто не приховує, навпаки - бряцання м’язами ретельно фільмують пропагандисти обох країн. «Ми змушені зміцнювати кордон з Україною. Це і Росії вигідно. Полізуть – отримають», - заявляє Лукашенко.

Американське міноборони відкрито заявляє, йому відомі російські плани інсценування приводу для нападу на Україну.

«Росія створить дуже відверте пропагандистське відео з трупами та акторами, що зображатимуть людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. На ньому покажуть українське, або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала як надана Заходом Україні. Це лише один приклад з можливих. Ми стежимо за ними, і зараз нам здається важливим сказати: ми все це бачимо, аби спробувати це зупинити», - каре речник Пентагону Джон Кірбі.

За кілька годин до початку Олімпіади в Пекіні говорять і міністри закордонних справ Росії та Китаю. Про зміст розмови китайський МЗС заявив лише, що сторони "узгоджували позиції", зокрема щодо України.

У Китаю - історично складні стосунки з островом Тайвань, незалежності якого китайці не визнають. А захід навпаки - офіційно спілкувався до сімдесятих років тільки з Тайванем, ігноруючи комуністів з Пекіна. Як і для України, для Тайваня Сполучені Штати - надважливий стратегічний партнер. Однак є різниця: Штати мають спеціальний закон, який передбачає, якщо Китай нападе на Тайвань, американські військові мають його захищати.

Міноборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну

«Вперше з 1945 року ми бачимо реальну можливість війни в Європі. Для американців це виглядає так, якщо Путіну пробачать Україну, далі Китай вторгнеться на Тайвань. Далі іранці все ж розроблять ядерну зброю, переконані, що ніхто не стане їх зупиняти. Україна - це демократія. Зараз на кону вся демократія», - заявляє сенатор США від республіканців Ліндсі Грем.

Зусилля європейських лідерів врятувати її тривають. Вже наступного тижня з візитом спершу до Москви, потім до Києва - летить президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він говорив з Зеленським та Путіним телефоном.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підготував пакет жорстких і комплексних санкцій, що вдарять не тільки по найближчому оточенню Путіна, а і по всій Росії. Росіяни мають бути дуже зацікавлені в тому, аби їхній президент все ж відвів від українського кордону війська, сказала вона.

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