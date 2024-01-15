"Якщо ти ухилянт – сиди вдома!": Кім зробив скандальну заяву щодо мобілізації

Мобілізація в Україні – чи не найгостріша тема. Новою заявою про ухилянтів українців знову шокував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Журналісти ексклюзиву TSN.ua надали подробиці.

Заява Кіма

Начальник Миколаївської ОВА зробив нову гучну про ухилянтів. В ефірі "Ми – Україна" він сказав, що ті, хто не воюють, не мають права на звичайне життя. А ще напередодні Кім розповідав, як у Миколаєві працюють з ухилянтами.

"Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини – ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", – заявив Кім.

Про російську пропаганду

Також Кім наголосив, що російська пропаганда теж не спить і робить свою справу щодо фейків про мобілізацію в Україні. В інтервʼю "Фабриці новин" начальник Миколаївської ОВА зазначив, які найпоширеніші вкиди роблять росіяни.

"Ми виживали в перші місяці і там дійсно було багато добровльців. Дякуючи їм, власне, ми відстояли і маємо зараз державу. Завдяки людям, які вишикувалися в чергу в перші тижні війни. Завдяки їм ми маємо державу, яку маємо боронити далі, тому те, що зараз розганяється росіянами і підхоплюється людьми, що там один переплив Тису. Це поодинокі випадки, які приводять як приклад на весь загал. Це якщо одна людина переплила Тису, це не означає, що 40 мільйонів будуть перепливати Тису. Якщо хтось заплатив гроші і втік за кордон, це не означає, що це всі так будуть робити", – зазначив він.

За словами Кіма, більшість людей не знає, що їм робити.

Фото: ТСН.ua

"Більшість людей сидить, дивиться і думає: “Що мені робити”? Тому що коли ти ухвалюєш рішення, ти його ухвалюєш для себе, а не для людей. Коли ти його ухвалив, ти шукаєш підтвердження своєї думки в інформаційному полі. Наприклад, я вирішив воювати і мені попадається, які хлопці гарні, які воюють, яка є зброя. Якщо я кажу, я не хочу воювати, я боюся, мені зустрічатиметься в інформаційному полі: як втекти, як відкупитися, яка там несправедливість. В цьому розхитуванні дуже допомагають росіяни, бо вони за гроші наймають людей, які сидять, штампують ці інформприводи, запаковують ц\у сприйнятну форму, яка сприймається людьми, і закидують у наш інформаціний простір”, – сказав він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім / Скриншот

Як карається ухиляння від служби

До ухилянтів можна ставитися по-різному і думка кожного має право на життя, але ми живемо у правовій державі, тож як карати ухилянтів – вирішує закон. Існує стаття за ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації – це 336 стаття Кримінального кодексу. Але те, що в народі називають "ухилянням", насправді може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Наприклад, якщо військово-обліковий документ зіпсовано або людина його втратила з необережності, то це тягне за собою штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 119 грн).

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (тут йдеться про неприбуття до військкомату для уточнення облікових даних, відмова від повістки без законних підстав тощо) – стаття 210-1 КУпАП.

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Це тягне за собою накладання штрафу вже від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – тобто від 3 400 до 5 100 грн. Керівники ТЦК та СП самостійно розглядають адмінсправу і виносять постанову про притягнення до відповідальності.

А от скасовувати таку постанову можна вже лише в судовому порядку, подаючи позов проти центру комплектування.

Щодо кримінальної відповідальності, то за це є кілька статтей, найпоширенішою в умовах війни є стаття 336 – ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації. Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком – і в наших реаліях так трапляється дуже часто. Умовний вирок може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох. Але покарання в Україні за ухиляння від мобілізації планували значно посилити.

В новому законопроєкті Кабмін пропонував вносити таких чоловіків до Єдиного реєстру боржників, і от після оголошення таких от планів зчинився скандал.

Бо щойно б чоловік потрапляв до такого реєстру, то навіть ті, хто мали право виїжджати за кордон, могли про це забути, але це ще квіточки, адже планували заборонити користуватися власними грошима, проводити операції з майном, тобто це нічого не продати і не купити, кредити б теж не давали, зупиняти планували і державні пільги. Документ набув неабиякого розголосу, тисячі українців виступили проти таких нововведень, тож законопроєкт так і не дійшов навіть до першого читання.

З Верховної Ради його відкликали й повернули на доопрацювання ініціатору. Вже за кілька годин міністр оборони України заявив, що документ є в новій редакції і найскандальніші пункти з законопроєкту прибрали. Але є "але"! Попередньо серед парламентарів обговорюється, що законопроєкт начебто буде зареєстрований у Раді найближчим часом і згодом надійде до сесійної зали. Але народний депутат з фракції “Голос”, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у коментарі ТСН.ua повідомив, що наразі парламентарі не бачили жодного оновленого законопроєкту про мобілізацію.

“Для того, щоб коментувати, що теоретично буде в майбутньому законопроєкті про мобілізацію, повинно бути щонайменше два складники. Перший – текст майбутнього законопроєкту має бути на руках хоч у когось. Другий – у влади має бути план загалом вносити новий текст на заміну. Поки що, за моєю інформацією, ні першого, ні другого немає", – сказав він.

Фото: ТСН

Коли чекати на зміни

Тож коли очікувати змін – невідомо. Хоча саме питання мобілізації – найгостріше, і має бути на першому місці. Адже поки в Україні все ніяк не можуть визначитися з новими правилами та адекватними умовами, до російської армії щодоби вступають від 1000 до 1100 росіян.

Про це заявляв представник ГУР Вадим Скібіцький. Росіяни керуються грошима, а допомагають перетворюватися на м’ясо наркотики. В цьому велика різниця між нами, наші військові захищають власні сім’ї й домівки українців, а солдати РФ просто намагаються "накосити" гроші на війні, не думаючи про те, що шансів повернутися живими з фронту в них не так і багато. Час іде, тож чекаємо, коли врешті ми побачимо новий законопроєкт, який не порушуватиме права громадян.

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Тим часом е-кабінет призовника та військовозобов'язаного міститиме цілу низку даних про громадян. Читайте ТУТ усі подробиці.

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