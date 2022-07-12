Якщо Україна не поверне Херсон, Росія навесні використає його для наступу на Одесу - експерт

Ексрадник очільника МВС Віктор Андрусів вважає, що звільнити Херсонську область до кінця літа вдасться лише за умови надходження достатньої кількості авіації та артилерії від партнерів.

Інакше навесні росіяни зможуть використати область як плацдарм для наступу на Миколаїв та Одесу.

Про це Андрусів розповів у проєкті "Розмови про важливе".

Ексрадник міністра внутрішніх справ наразі не бачить передумов для швидкого звільнення Херсонської області.

"Будь-який успішний наступ вирішує дві складових: авіація і артилерія. На жаль, наші партнери не забезпечили їх в достатньому обсязі. І якщо до кінця липня ми дійсно отримаємо достатньо додаткової артилерії, зокрема HIMARS, які успішно себе показали, тільки тоді ми зможемо говорити про звільнення Херсонської області", - сказав Андрусів.

За його словами, сьогодні Україна скоріше виконує тактичні маневри, аби покращити своє положення на лінії фронту для того, щоб у перспективі провести швидкий контрнаступ.

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Водночас Андрусів наголосив, що завдання звільнити Херсонську область, яке поставив президент Зеленський, є надзвичайно важливим.

"Якщо ми цього не зробимо, то скоріше за все, весною Херсон буде використаний як плацдарм для наступу на Миколаїв і Одесу", - вважає Андрусів.

Натомість в разі повернення Херсонської області, росіяни не зможуть здійснити цей наступ і будуть помітні для української артилерії "як на долоні".

"Як тільки вони будуть намагатися наступати, наша артилерія, яка на той момент прибуде з Заходу, буде їх знищувати. Тому для нас це стратегічне питання, яке ми маємо вирішити в цьому році", - сказав колишній радник міністра внутрішніх справ.

Андрусів підкреслив, що саме з Криму забезпечується все південне угрупування російських військ. Тому, якщо Україна поверне Херсон, вся логістика окупантів опиниться під загрозою.

"Сама місцевість дуже відкрита, оскільки це степ. І фактично там не дуже багато таких населених пунктів, з яких можна тримати оборону. Якщо ми їх повернемо, то будь-який вихід російських військ з Криму буде ніби на долоні і артилерія просто буде їх знищувати", - пояснив Андрусів.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому визволення півдня є для України "життєвонеобхідним" завданням. За його словами, в разі звільнення Херсонської, Запорізької і частини Донецької областей, Україна ліквідує сухопутний коридор до Криму і поставить під удар позиції російський військ на півострові.

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