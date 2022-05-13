Якщо в магазині продають гуманітарну допомогу: як діяти

Якщо в магазині продають гуманітарну допомогу: як діяти

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україною їздить безліч гуманітарних вантажів — харчі та інша допомога з Європи й усього світу, підтримка для переселенців, товари, одяг. Більшість цих вантажів потрапляє до тих, хто на них чекає. Але інколи на гуманітарній та волонтерській допомозі намагаються нажитися шахраї.

Відмінності у маркуванні між безоплатною гуманітаркою та імпортним товаром для продажу — майже немає.

Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Русланові - 45, він власник салону краси у Харкові. Від першого дня війни він не виїжджав з міста, перебуває там і досі. За весь час бойових дій він втратив салон, а мародери розібрали все, що було у приміщенні.

У Харкові магазини не працювали, були проблеми з їжею.

“Майже всі магазини не працювали. А ті, що працювали… довжелезні черги. Тут мені зателефонувала мама і сказала, що отримала гуманітарну допомогу. Коли вона показала - я зрозумів, що саме таку консерву я бачив у магазині”, - каже він.

Чоловік купив таку саму консерву без жодного українського слова на упакуванні. Однак пізніше працівники надіслали йому експортну декларацію. Проте випадків, коли українці бачать ідентичні гуманітарні товари на полицях магазинів, дуже багато. Так, ведучий шоу “Твій день” Володимир Рябчук теж помітив “Шуферсаль”.

“Шуферсаль” - це ізраїльська мережа супермаркетів, яка замовляє товари у різних виробників і продає під власним брендом винятково у своїх магазинах. Як зауважив Володимир, ціна значно нижча.

З’ясувалося, що за кордоном українці отримують гуманітарну допомогу, а потім її продають. І це непоодинокі випадки. А волонтери заробляють на добрій волі країн, що нам допомагають. Такі волонтери продають гуманітарку магазинам.

Тож, якщо ви побачили на полицях підозрілі товари без маркування українською - бажано зафіксувати це на мобільний. Повідомити дату, час, місцеперебування товару і хто саме його продає. Після того - повідомити до органів поліції.

До речі, за торгівлю гуманітарною допомогою під час воєнного стану загрожує сім років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у квітні межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст. Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

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