"Якщо ворог посуне, знають що треба робити": чи готові бійці на Донбасі повномасштабного наступу Росії

"Якщо ворог посуне, знають що треба робити": чи готові бійці на Донбасі повномасштабного наступу Росії

Протягом кількох останніх днів бійці спостерігають "тишу".

Від початку доби 25 січня на фронті зафіксовано 5 порушень тиші з боку окупантів, двох українських військових поранено. Сьогодні стріляли і поблизу Попасної.

Про те, чи очікують бійці повномасштабного наступу у Луганській області - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Ворог несподівано обстріляв сусідню позицію і принишк, бійці розповідають, що протягом кількох останніх днів спостерігають "тишу".

Автоматні та кулеметні черги, постріли з підствольних гранатометів поблизу Попасної бійці називають "тишею". Кажуть, ворог цим радше показує, що він тут, нікуди не пішов і в нього в руках зброя.

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"Вони не настільки дурні, щоб лізти сюди. Світова спільнота чітко показала, що вона нам допомагає і вони це зрозуміли, бліцкригу не буде", - зазначає найстарший на цій ділянці фронту боєць Володимир.

Ну а якщо ж ворог посуне, каже, всі бійці на своїх місцях знають, що треба робити. Чоловік радий – з військових інститутів прийшли молоді офіцери, толкові, каже вын.

Тим часом ближче до вечора на цій ділянці фронту не чути навіть поодиноких пострілів, бійці спокійно рубають дрова, і готуються до однієї з найхолодніших ночей цієї зими.

Новини з фронту: які очікування мають бійці з передової

Нагадаємо:

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що командування російських Збройних сил перекидають на окуповану територію Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.

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