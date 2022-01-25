"Якщо ворог посуне, знають що треба робити": чи готові бійці на Донбасі повномасштабного наступу Росії

Протягом кількох останніх днів бійці спостерігають "тишу".
Від початку доби 25 січня на фронті зафіксовано 5 порушень тиші з боку окупантів, двох українських військових поранено. Сьогодні стріляли і поблизу Попасної.
Про те, чи очікують бійці повномасштабного наступу у Луганській області - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Ворог несподівано обстріляв сусідню позицію і принишк, бійці розповідають, що протягом кількох останніх днів спостерігають "тишу".
Автоматні та кулеметні черги, постріли з підствольних гранатометів поблизу Попасної бійці називають "тишею". Кажуть, ворог цим радше показує, що він тут, нікуди не пішов і в нього в руках зброя.
"Вони не настільки дурні, щоб лізти сюди. Світова спільнота чітко показала, що вона нам допомагає і вони це зрозуміли, бліцкригу не буде", - зазначає найстарший на цій ділянці фронту боєць Володимир.
Ну а якщо ж ворог посуне, каже, всі бійці на своїх місцях знають, що треба робити. Чоловік радий – з військових інститутів прийшли молоді офіцери, толкові, каже вын.
Тим часом ближче до вечора на цій ділянці фронту не чути навіть поодиноких пострілів, бійці спокійно рубають дрова, і готуються до однієї з найхолодніших ночей цієї зими.
Нагадаємо:
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що командування російських Збройних сил перекидають на окуповану територію Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.
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