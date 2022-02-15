"Якщо є бажання купити долар по 28-29,5 грн, купіть, але ви втратите": у Зеленського попередили про спекулятивний курс

"Якщо є бажання купити долар по 28-29,5 грн, купіть, але ви втратите": у Зеленського попередили про спекулятивний курс

За словами Шурми, резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати свою паніку.

Є певний здоровий структурний курс гривні до долара, виходячи з платіжного балансу, який є у нашій країні, який склався у минулому році, який очікується в цьому році.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 14 лютого.

"Ми бачимо, що цей курс є близько 27-28 гривень. Максимум 28,5. А є спекулятивний тиск, який тимчасово створюється через це, що люди малюють собі віртуальні сценарії", - зазначив він.

За словами Шурми, ймовірність цих сценаріїв дуже низка, але їх допускають: блокада, бомбардування і так далі.

"І вони одразу починають закладатися у фінансові ринки. З'являється паніка. Для цього є Національний банк, є міжнародні резерви, які у нас на рекордному рівні знаходяться, - для того, щоб такі речі вгамовувати", - зазначив він.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 грн за 1 долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати свою паніку.

"Якщо є бажання купити долар по 28-29,5 грн, купіть, але ви втратите. Тому що протягом 2-3-х місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень - 27-28 грн. Тому що є якийсь обсяг експорту, є якийсь обсяг надходжень в Україну - він структурно перевищує рівень імпорту. Життя повернеться до норми", - резюмував він.

"Курс відкотиться на свій нормальний рівень", - заступник керівника ОП про гривню

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що основа української армії - це впевненість власного народу та міцна економіка. За словами президента, без уваги не залишиться жодна галузь, яка потребує державної підтримки.

Читайте також: