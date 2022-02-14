Якщо завтра напад РФ: чому Америка перегнула палицю та що не так з їхніми заявами

Якщо завтра напад РФ: чому Америка перегнула палицю та що не так з їхніми заявами

Паніка, спричинена західними столицями, підірвала український ринок авіаційних перевезень. Київ ризикує опинитися в умовах де-факто закритого неба.

У понеділок, 14 лютого, до України вперше прибуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який потім поїде до Путіна в Москву. Це відбувається, коли, як висловився міністр оборони Британії Бен Воллес, "на Заході відчутний запах Мюнхена" (часів анексії Німеччиною Судетів 1938 року), та, як з'ясували німецькі ЗМІ, продажу Берліном минулого року в умовах санкцій ЄС товарів подвійного призначення Росії (тобто, які можуть використовуватися для оборонки) на 366 млн євро. І це в той час, коли Німеччина не лише відмовляється надавати Україні зброю, а й блокує її постачання іншими країнами.

В Україні ж "театр" основних дій переїжджає до Верховної Ради. Депутати, до роботи яких буде прикута надзвичайна увага, нарешті повертаються з карантину до роботи. У понеділок ввечері, 14 лютого, у стінах парламенту відбудеться закрита нарада керівництва ВР із силовим блоком. Напередодні поповзли чутки, що народним обранцям заборонили покидати Україну. Це начебто пов’язано з можливістю запровадження воєнного стану.

Ще у неділю, 13 лютого, в коментарі ТСН.ua, народні депутати від провладної фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв та Олександр Мережко спростували, що їм буцімто забороняли виїжджати з України. Проте пізніше заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила:

"Ми просимо, щоб депутати з понеділка максимально були в Києві. Просимо тих депутатів, які з якихось причин, у тому числі через відрядження або лікування, перебувають за кордоном, повернутися якомога швидше. Вони зараз максимально швидко повертаються в Україну, щоб не потрапити під якісь скасування авіарейсів".

Що спричинило паніку

Чи могла Україна колись сподіватися на таку безпрецедентну солідарність західного світу на тлі можливого широкомасштабного російського вторгнення? Вісім років тому, після окупації Криму і частини Донбасу, Росія зазнала санкційного тиску. Проте раз у раз ключові європейські партнери займалися радше умиротворенням агресора, заявляючи про необхідність повернення до business as usual з Росією, яка, вустами своїх дипломатів заявляє, що "с***ти хотіла на санкції".

Лише за останній місяць 17 американських літаків доправили до Києва понад 130 т оборонної зброї. У неділю, 13 лютого, Україна отримала від Литви ракетні комплекси Stinger. Росія вважається ледь не втіленням зла. Проте в деяких своїх діях і заявах США перегнули палицю. Заява радника Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана про те, що Путін може напасти на Україну, не чекаючи закінчення Олімпіади в Пекіні, і почати з ракетних ударів, стала причиною нової хвилі паніки. Американські ЗМІ це підхопили, назвавши навіть дату можливого вторгнення, – 15 лютого.

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І почалося. США повторюють, що не мають наміру вводити превентивні санкції проти Росії. А от проти України, схоже, вже "запровадили". Від 12 лютого великі іноземні страхові компанії почали повідомляти наших авіаперевізників і власників літаків, що страхові гарантії не розповсюджуватимуться на судна, що перебувають в українському авіапросторі. Простіше кажучи, через військові ризики лізингодавці, яким належать літаки, проситимуть авіакомпанії не літати до України, бо не покриють страховку. Першою стала нідерландська KLM. Проте її зрозуміти можна - пам'ять про трагічний рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура жива.

(Не) відкрите небо

Проте випадок із літаком авіакомпанії SkyUp розбурхав паніку в Україні так, як це було 24 січня, коли Держдеп вирішив евакуювати сім’ї своїх дипломатів. Пасажири, які летіли з Мадейри (Португалія) до Києва, приземлилися у Кишиніві (Молдова), бо лізингодавець цього літака (з Ірландії) заборонив перетинати повітряний простір України. Довелося втрутитися нашому МЗС – 175 пасажирів доправили до Києва автобусами.

Після цього, як кажуть в соцмережах, "понеслося". У неділю, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася термінова нарада за участі керівництва ОПУ, Державіаслужби України, "Украероруху", аеропорту "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Результатом стала заява про те, що небо над Україною залишається відкритим. Проте паніку було вже не спинити.

Ввечері 13 лютого уряд зібрався на термінову нараду, щоб ухвалити рішення про виділення 16,6 млрд грн (а це, на секундочку, понад півмільярда доларів). Одразу за ним, десь о 22:00, зібрався і парламентський бюджетний комітет, щоб схвалити рішення Кабміну. Гроші, передбачені для Мінфіну на обслуговування держборгу, забрали з резервного фонду.

Що це дасть? По суті, влада створила багатомільярдний державний страховий фонд, який працюватиме від 14 лютого до зникнення небезпеки для польотів. Грошей має вистачити на покриття страхових гарантій мінімум 23 літаків, які зможуть забезпечити повернення українців додому з-за кордону.

Проте, треба чесно визнати: це не означає, що після цього рішення лізингодавці автоматично дозволять своїм літакам перетинати український авіапростір. Наприклад, навіть після рішення уряду, того ж вечора неділі рейс авіакомпанії Ryanair Братислава-Київ повернувся до аеропорту вильоту. А Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути чи обміняти квитки на рейси до України.

За даними ресурсу Flightradar24, надвечір неділі, 13 лютого, міжнародні авіаперевізники оминають повітряний простір України та Чорного моря. Тому проблема для мільйонів українців, які запланували відпустки, відрядження чи планові поїздки за кордон залишається відкритою.

Евакуація дипломатів

У неділю ввечері, 13 лютого, Володимир Зеленський та Джо Байден мали термінову розмову телефоном. За інформацією джерел телеканалу CNN, Зеленський запросив Байдена "відвідати Україну якомога скоріше". Звичайно, це правильне рішення українського президента. Проте малоймовірно, що Білий дім сприйняв це серйозно.

Куди б потужнішим кроком міг стати візит численної делегації американських конгресменів і сенаторів (а краще і тих, і тих) до Києва саме 14-15 лютого, щоб показати Росії, що США пліч-о-пліч з Україною. Чого вони наприклад не зробили 2008 року, коли Росія напала на Грузію. Проте США роблять навпаки – перевезли своїх дипломатів із посольства в Києві до Львова. Так само зробили Австралія, Канада, Німеччина та Нідерланди.

США надали Україні "4 рівень" небезпеки. 41 зі 197 країн рекомендували своїм громадянам покинути Україну. Натомість в ЄС заявили, що не будуть закривати свої диппредставництва - всі вони працюватимуть у штатному режимі. Франція, хоч і не рекомендує своїм громадянам виїжджати, проте радить зробити запаси води, їжі, теплого одягу, і впевнитися, що автівка заправлена. Є й такі, хто лише рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до України. Серед них, наприклад, Данія та Румунія.

США в неділю, 13 лютого, спробували реабілітуватися. Попри спекуляції в різних американських ЗМІ (які нерідко дають карти, де стрілочками зображені можливі напрямки наступу російської армії, проте відсутні такі ж стрілочки відбиття агресії з боку України, наче для росіян тут буде легка "прогулянка"), Джейк Салліван не зміг назвати точну дату вторгнення Росії:

"Ми не можемо точно передбачити день, але ми вже деякий час попереджаємо, що вторгнення, великі військові дії Росії в Україні можуть розпочатися будь-якої миті".

Все це звичайно вдарить по курсу національної валюти. Вже вдарило. Станом на ранок понеділка, 14 лютого, долар купували та продавали по 28,3-28,6 грн. Ще в січні Володимир Зеленський заявляв, що паніка на тлі можливого широкомасштабного вторгнення РФ коштувала Україні 12,5 млрд грн. І зараз, напевно, ця цифра ще вища.