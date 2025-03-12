Якщо завтра перемир’я: чи використає його Росія для нищівного удару по Україні

Чи піде Росія принаймі на місячне перемир’я та припинення вогню, а якщо притримуватиметься його, то, вочевидь, може використати його для перегрупування своїх військ і накопичення ракет, дронів та іншого озброєння. Такі думки зараз висловлюють і військові аналітики, і окремі волонтери, припускаючи, що Росія може зібратися з силами для більш потужного удару.

В коментарі для ТСН.ua висловили свої думки військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак та військовий аналітик Олег Жданов.

"Концептуально я бачу три базові сценарії", – каже Іван Ступак.

Він перераховує їх: "Перший – Росія погодиться повністю, прийме всі пропозиції. З іншого боку, є російські воєнкори, які можуть кричати, що це буде обман. Другий сценарій – РФ відмовиться повністю і скаже, що не дасть українцям часу на переоснащення, тобто продовжить "СВО". А що тоді робитимуть американці? Вони це проковтнуть? Чи будуть тиснути на росіян шаленими санкціями та постачанням Україні додаткової зброї?".

Щодо третього варіанту експерт каже таке: "І третя опція – росіяни кажуть концептуально "так", але тягнуть час. Можуть сказати, що є зустрічні пропозиції, і роблять те, що їм поки що вдається – просування на фронтах".

Як можуть використати перемир’я, якщо воно буде

На це запитання Іван Ступак відповідає так: "Росіяни можуть накопичувати сили. Вони шукають по світу військову техніку. Але ми теж можемо це використовувати для аналогічних дій. Зараз у Росії економіка грає проти них. УВже російські економісти кажуть, що можуть бути незворотні процеси".

Сумнівається щодо перемир'я

Своєю чергою військовий аналітик Олег Жданов скептично оцінює шанси настання режиму тиші.

"Я дуже сумніваюся в тому, що перемир’я фізично можливе. Давайте згадаємо досвід від вересня 2014-го до лютого 2022 року. Було 24 перемир’я, більшість з них – в односторонньому порядку. Жодного разу Росія їх не виконувала. І це при тому, що у нас був хоч якийсь механізм контролю. Тоді з обох сторін була присутня ОБСЕ", – каже Жданов.

Його цікавить питання про те, хто сьогодні проконтролює Росію.

"Гарантії Росії не варті паперу, на якому вони написані. Тому я дуже сумніваюся в цьому перемир’ї. Друге: Росії вигідно перемир’я, але величезна проблема Кремля – як його подати, це перемир’я. Їм потрібен час на перегрупування військ. Їм потрібно буде перекинути 50–60 тис. особового складу, який може вивільнитися в Курській операційній зоні. Щоб перекинути на східний фронт чи на якусь іншу ділянку, потрібен час. Але як подати перемир’я для внутрішнього споживача? Судячи з реакції "Z"-патріотів, це зрада", – каже аналітик.

За його словами, кожен день відсутності втрат, яких ми завдаємо російським військам – це плюс для їхнього укомплектування.

"Треба визнати, що навіть втрати особового складу в 40 тис. на місяць вони витягують. А от по техніці у них мінус за конктретними видами озброєння. Якщо дати їм 30 діб, вони просто наростять цю кількість. Відремонтують, модернізують. Небезпека полягає в тому, що в Росії, на відміну від нас, економіка вже давно переведена на воєнні рейки. І вона працює на повну потужність. Кожна доба простою фронту буде для них великим плюсом", – резюмує Олег Жданов.

Раніше повідомлялося про те, як у Росії відреагували на пропозицію перемирʼя.

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