Якщо завтра - війна: куди бігти, де ховатись та про що варто подбати заздалегідь

Якщо завтра - війна: куди бігти, де ховатись та про що варто подбати заздалегідь

Обдумані на перед дії додадуть впевненості та допоможуть уникнути паніки.

Психологи радять до надзвичайної ситуації готуватись заздалегідь. З дітьми необхідно поговорити про можливий переїзд, а рідним сказати, як цінуєте стосунки з ними. Далі - обов'язково скласти план дій.

Про що вже сьогодні варто подумати - 25 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ

Система оповіщення - сирена, яку у випадку надзвичайної ситуації мають включити по всьому місту. Коли вона лунала у Києві в останнє - ані столичні чиновники, ані самі кияни згадати не можуть.

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Сирена - це лише попереджувальний сигнал. Далі на місцевих радіо або телебачення переривають всі трансляції і передають повідомлення штабу або військового командування.

"Буде надана інформація, яка загроза є, або що трапилось і поради, що треба робити", - пояснює директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

УКРИТТЯ

А порекомендувати можуть покинути приміщення і піти в укриття. Тому перше, що зараз кожному треба зрозуміти – де найближче до вашого дому чи роботи можна сховатись. У київській мерії запевняють - в Києві наразі готові до використання майже 5 тисяч захисних об’єктів. Інтерактивну карту з ними можна знайти на сайті КМДА.

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"Більш ніж 500 об’єктів – це сховища, які розташовані на підприємствах, які відповідають за життєдіяльність міста і майже 4500 об’єктів подвійного використання. Це підземні паркінги, заглиблені станції метрополітену, підземні переходи та підвали, напівпідвали", - поінформували в КМДА.

Також в КМДА пояснюють - частина об’єктів, які зазначені на карті - приватна власність. І приміщення мають підготувати саме господарі.

"Якщо ви виявили такі об’єкти, які не відповідають вимогам або не відчинені – надавайте адресу і ми будемо одразу реагувати", - говорить Роман Ткачук.

Але найпростіше, все ж таки знайти найближчу станцію метро. Звичайно, якщо воно є в вашому місті. У метрополітені кажуть, це не лише місце укриття. Основною задачею метрополітену буде перевезти людей з потенційно небезпечного місця в потенційно безпечне.

"ТРИВОЖНА ВАЛІЗА"

Ще одне правило, яке варто пам'ятати - на поготові має бути "тривожна валіза". Військові психологи радять подумати про неї заздалегідь. Гроші, документи, ліки, зручний одяг, засоби гігієни. А ще запас питної води та їжі на кілька днів. Це мають бути продукти, котрі не швидко псуються.

"Суть яка? Цей чемоданчик має вас якраз заспокоювати. Я знаю, що цей чемоданчик - мій набір для того, щоб вижити в даному регіоні, в цей час", - пояснює військовий психолог Андрій Козінчук.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 25 січня вчергове звернувся до українців у відеозверненні. Глава держави закликав співвітчизників не вірити фейкам, а "вірити Україні". Він запевнив, що влада робить усе необхідне, аби українцям було "мирно, тепло, ситно, і щоб усі були здорові".

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Автор: Іван Ільницький