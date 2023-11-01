Якщо завтра заблокують кордон з Польщею: транспортник назвав сценарії подій

Наступного тижня кордон Польщі з Україною може бути заблокований польськими перевізниками, які оголосили про наміри розпочати страйк на своїй території від 3 листопада.

Про це повідомляє спільнота "Міжнародна транспортна асоціація України" на своїй сторінці в соцмережі.

31 жовтня на інформацію про можливий страйк відреагували українські відомства.

Наприклад, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України звернулося до польських колег із пропозицією провести зустріч з усіма залученими сторонами.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять усім: як українським, так і польським перевізникам. Ми вдячні польському народу за постійну підтримку нашої держави в умовах повномасштабної війни та готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Як відомо, польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Своєю чергою речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі для ТСН.ua повідомив, що польські колеги попередили українських прикордонників про те, що польські перевізники від 3 листопада можуть здійснювати такі акції протесту.

"Перевізники висувають певні свої вимоги щодо перевезень. Деталі можна буде зрозуміти після того, як відбудеться робоча зустріч між представниками України та Польщі з цього питання", – повідомив нам Андрій Демченко.

Українські перевізники сподіваються, що посадовці України та Польщі вирішать це питання.

"Польські перевізники вирішили провести страйк. Вони постійно чогось вимагають. Це робиться для того, щоб обмежити українського перевізника, щоб перетягнути до себе на роботу українських водіїв", – розповів у коментарі для ТСН.ua співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко.

За його словами, якщо посадовці не знайдуть компроміс і польські перевізники заблокують кордон з боку своєї країни, то не виключено, що там буде тимчасовий колапс.

"У нас у країні війна, ми навіть не можемо зробити жодних акцій протесту", – резюмує Ігор Оверко.

Нагадаємо, 30 жовтня Міжнародна транспортна асоціація України повідомила, що до кінця року можуть бути перекриті всі виїзди до Польщі у зв’язку зі страйками польських перевізників, що стартують 3 листопада.