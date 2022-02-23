Якщо зникнуть Інтернет, зв'язок, радіо і ТБ: у Львові навчають, як діяти в надзвичайних ситуаціях

Якщо зникнуть Інтернет, зв'язок, радіо і ТБ: у Львові навчають, як діяти в надзвичайних ситуаціях

Патрульні на авто з гучномовцями інформували, що треба робити на випадок надзвичайної ситуації.

Сьогодні, 23 лютого, у Львові увімкнули гучномовці і проводять тренувальне оповіщення. Людей навчають, як діяти у разі надзвичайних ситуацій.

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Що робити, якщо одночасно зникне радіо, телебачення та телефонний зв'язок і чи готові до цього львів'яни, йдеться у випуску ТСН.12:00.

Кілька патрульних авто з гучномовцями виїхали на вулиці міста близько 11:00 години. Правоохоронці інформували, що це навчальне оповіщення, тому тривожитися не варто. Далі поліцейські озвучували, що треба робити на випадок надзвичайної ситуації.

У Львові навчають, як діяти в разі надзвичайних ситуацій

Патрульні розповідали, що у випадку, якщо у Львові не працюватимуть зв’язок, Інтернет та радіо, то мешканців міста про це будуть повідомляти через гучномовці поліція і комунальні служби.

"В разі зникнення стандартних засобів зв’язку, а саме Інтернету, телебачення, радіозв’язку ми готові повідомити громадянам про таку подію і щоб вони відчували, що вони перебувають в безпеці", - розповів патрульний поліцейський Андрій Лоштин.

Схоже оповіщення у Львові, як і у Києві, працювало під час пікових хвиль корнавірусу. Тоді муніципали закликали людей без потреби не виходити на вулиці і не контакутвати з іншими. Але тоді таких машин були одиниці, на випадок повномасшатбного вторгення або будь-якого збою у звичному житті- треба більше такого траспорту.

"В такому спокійному часі ми використовували 6-7 гучномовців, які в спокійному режимі об'їжджали за цілий день і доносили інформацію. Ми розуміємо, що нам потрібно буде оперативніше доносити інформацію, тому ми докупили гучномовці, які будуть встановлені на комунальному транспорті", - розповіла керівниця справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

Таке тренування львів'ян не налякало, перехожі ж на вулиці розповідали, що до надзвичайного оповіщення готові і поки приводу для тривоги не бачать.

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