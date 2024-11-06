Яку летальну зброю вперше США надали Україні за часів Трампа і чому це було важливо

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні військової допомоги на 58 мільярдів доларів.

Новим президентом США став Дональд Трамп. Саме він 2018 року вперша надав Україні вже легендарний Javelin - протитанковий ракетний комплекс.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

У квітні 2018 року американський вантажний літак сів на одному з українських льотовищ. Він доставив до України партію протитанкових комплексів Javelin – першу зброю, яку США після тривалих вагань усе ж погодились продати Україні.

"Це було предметом довгих перемовин, поки в 2017-ому році президент Трамп не ухвалив рішення про передачу Javelin Україні", - заявили тоді у Держдепі.

Ця невелика партія – лише 37 пускових комплексів та дві сотні ракет до них, тим не менше, викликала спалах ентузіазму в Україні. Javelin здавались чимось на зразок срібної кулі. А ще це була перша летальна зброя від США, де, здається, нарешті подолали якийсь важливий психологічний бар'єр.

"Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама надсилав вам покривала і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив", - заявив Трамп під час пресконференції із Зеленським 2019 року.

Трамп і Зеленський 2019 року

Ця зустріч відбувалася на тлі так званого "Українагейту" – скандалу довкола Трампа, якого демократи звинуватили у тиску на Київ. Він нібито шантажував Зеленського припиненням американської військової допомоги, щоби домогтись компромату на Хантера Байдена - сина свого конкурента на виборах – Джо Байдена. Байден-молодший працював у раді директорів української енергетичної компанії "Бурісма", яка виявилась замішаною в політичній корупції. Зеленський був змушений маневрувати – факт тиску він заперечував.

2022 року вже президент Байден напередодні вторгнення почав посилювати Україну новими видами зброї.

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні військової допомоги на 58 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час останнього візиту до Києва наприкінці жовтня. Тоді він оголосив про черговий - 68 пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Поміч Сполучених Штатів дала змогу Україні вистояти. Та, на жаль, ці постачання весь час залежали від політичної кон'юнктури у США. І особливо помітно це стало в рік перед виборами, коли Україні доводилося маневрувати між Трампом і Байденом.

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Нагадаємо, відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, що означає для України перемога Трампа.

Також Трамп зробив заяву про війну.

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