Яку пастку для України на 5 років готує Путін: подробиці скандальної зустрічі диктатора з Сі

Ще у березні 23-го року у Кремлі зізналися перед "найближчим союзником" Китаєм, що захопити Україну їм так просто не вдасться, тож потрібен новий план.

Як Росія вмовляла Китай повірити у перемогу РФ та яку пастку для України уже приготував диктатор - в ексклюзиві TСН.ua.

Як Москва зустрічала Сі

Березень 23-го року. До Москви урочисто прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. У російській столиці його зустрічали майже по-королівськи - військовий оркестр, фанфари та перекриті вулиці. У Москві навіть вивісили бігборди китайською, щоб "старший брат почувався як вдома".

Бігборд китайською у РФ

Російська ж пропаганда намагалась продати цей візит максимально дорого своєму народу і активно “ділили шкуру невбитого ведмедя”, ☺.

Путін благав Сі “вірити” йому?

Насправді у Путіна було не все так добре. Як пише видання Nikkei Asia, з посиланням на власні джерела, у березні 23-го року Путін буквально вмовляв Сі вірити в російську перемогу. Але був нюанс - замість “Київ за три дні” той уже казав: "Воюватиму ще мінімум 5 років".

Очевидно, це був спосіб Путіна підсумувати для Сі ситуацію, яка на той час була несприятливою для Росії, і запевнити лідера Китаю, що Росія зрештою вийде переможцем. Ймовірним доводом було те, що затяжна війна піде на користь добре озброєному партнеру Китаю (Росії).

На думку журналістів, ця інформація вкотре доводить, що Путін не збирається йти на будь-які поступки чи перемир’я, а лише вдає, що хоче миру. Скоріш за все, таким чином Путін вкотре намагається замилити очі Заходу, а також підійти до виборів в образі “миротворця”. На це йому натякають останні соцопитування, в яких третина росіян відкрито підтримує закінчення так званої СВО. Вибори в Росії - це фікція, але в суцільному вакуумі Путін все ж таки жити не може і активно вдає, що піклується про народ.

New York Times підігрує Кремлю?

Автори Nikkei Asia впевнені і в тому, що нещодавня стаття New York Times - це повна маячня. Нагадаємо, що не так давно в цій відомій американській газеті вийшов матеріал, у якому йшлося про те, як Путін шле приховані “мирні” сигнали Заходу і готовий зупинити війну хоч зараз, але вже на новій лінії розмежування.

Для цього навіть взяли коментар у речника Путіна Пєскова, хоча той вкрай рідко розмовляє з іноземними виданнями. В Україні цей фінт Кремля викрили миттєво. Річ у тім, що автори статті, серед яких є росіянин, довгий час працювали у Москві. У Центрі протидії дезінформації викрили журналістів у роботі на інформаційну повістку, що вигідна Кремлю.

"Сигнал" РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу, а також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території. Не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звісно, не йдеться. А для написання цього тексту РФ задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи в Росії", - повідомляли у Центрі протидії дезінформації.

В українському РНБО різко відреагували на такий “заказний” матеріал. Секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розставив всі крапки над “і” та розповів справжній задум Путіна.

"Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин. Але ви знаєте чітко позицію нашого президента: є 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського. Читайте уважно, там все написано. Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, - це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого 2022 року почала нас нищити", - пояснив Данілов.

Але це ще далеко не все. 28 грудня те саме New York Times випустило нову не менш скандальну статтю. Член редколегії газети та автор цієї публікації Серж Шмеман стверджує, що Україні краще відмовитися від територій, ніж продовжувати боротьбу. Той не заперечує, що це може бути пасткою Путіна, але, каже він, ігнорувати так звані “мирні меседжі” не можна.

"Якщо пан Путін виявиться серйозним [у своїх намірах укласти мир], Україна не повинна втрачати можливість припинити кровопролиття. Відвойована територія – не єдиний показник перемоги у цій війні", - сказав Серж Шмеман.

Кремль розхитує Захід та Україну, проте є "але"

Москва веде серйозну операцію психологічного впливу на Захід та, насамперед, проти України. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявила ексдиректорка по Росії у Раді національної безпеки США Фіона Гілл. Окупанти нещадно вхопилися в тему нібито невдалого контрнаступу ЗСУ і намагаються продати його західним споживачам.

"Просто зараз, під час нашої розмови, Москва веде операцію психологічного впливу. Ви знаєте ці радянські технології – послабте ворога перш ніж фактично перемогти його на самому полі бою. Їм потрібно змусити супротивника “відчути” поразку, думати, що він вже зазнав поразки, і це саме те, чим займається зараз Путін, провокуючи дискусії на Заході. Україна має продовжувати демонструвати єдиний фронт. І ми також маємо це робити. Те, до чого ми прагнемо – це єдиний європейський і атлантичний фронт на підтримку України", - сказала Фіона Гілл.

Ексдиректорка по Росії у Раді національної безпеки США Фіона Гілл

Американська ексрозвідниця вважає, що Україна ще матиме шанс показати свою міць. Той успіх, що вже має Україна - дивовижний, а невдачі на фронті завжди можна виправити. Вчаться на своїх помилках і Росія, і Україна.

"Так, на полі бою все пішло не так, як би всім хотілося. Я маю на увазі, ситуацію довкола контрнаступу з точки зору українців. Але це не означає, що все закінчилося. Можливо, все більше людей будуть говорити про Україну у негативному сенсі – про те, що Україна програє або що ми не побачимо абсолютної перемоги. Путін намагається грати в ігри з нашою свідомістю. І тому для нас вкрай важливо говорити про цю війну не так, як він. Нам необхідно давати відсіч усім тим у Європі та інших частинах світу, які кажуть “все закінчилося”. Зараз абсолютно точно ще не кінець", - наголосила вона.

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