Яку тактику застосовують російські війська у Бахмуті: відповідь військового

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Бої не припиняються, але ситуація під контролем ЗСУ.

Про те, що відбувається на Бахмутському напрямку та на напрямку Сватове-Кремінна, розповів у прямому етері телемарафону "Єдині новини" командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Щодо напрямку Сватове-Кремінна противник вчиняє удари цілодобово на різних ділянках фронту, намагаючись знайти слабке місце оборони Збройних сил України для того, щоб нанести максимально серйозний удар. Але противнику не вдається знайти таке місце, тому що ЗСУ достатньо ефективно відбивають ударні штурмові дії, а також вдається, завдячуючи професійній команді 92-ї окремої механізованої бригади, професійному командуванню, діяти наперед, виявляючи задуми противника і знищувати його в районах зосередження. Тобто в тому місці, де противник концентрується для того, щоб потім піти в бій, вдається його виявити і за попередньою розвідінформацією нанести вогневе ураження як артилерійськими засобами, так і тими засобами БПЛА, які у нас з'являються безпосередньо у військах. Тому ситуація складна, адже ударно-штурмові дії відбуваються постійно, зокрема погода зараз сприяє противнику. Водночас ситуація повністю контрольована і ініціатива - на боці ЗСУ", - сказав він.

Стосовно Бахмутського напрямку, то ситуація трохи інша і характер дій противника інший.

"Дуже велику кількість особового складу задіює противник. За довгий час, який я воюю, починаючи від 2014 року, я не бачив, щоб противник віддавав таку кількість особового складу на бій. Вони можуть покласти в одному секторі за добу, де вчиняють ударно-штурмові дії, близько 100 осіб. Це для них вважається нормою, а на місце цих ста приходять інші. Незважаючи на складність бойових дій, Збройні сили України ефективно тримають ті оборонні рубежі, які є. Якщо казати про саму відповідальність 92-ї окремої механізованої бригади, вдалося змістити противника від основних шляхів сполучення і це надзвичайно важливо. Сектор безпеки та оборони в Бахмуті та на його околицях працює злагоджено та достатньо ефективно.

Найбільші втрати противник дійсно несе в Бахмуті. Росіяни використовують свій особовий склад для вчинення ударно-штурмових дій. У них є виключно така теорія як копачі, тобто вони майже не стріляють, основне їхнє завдання — підійти максимально близько до наших траншей, закопатися, вони знищуються, а на їхнє місце приходять інші до того часу, доки не буде виритий окоп. В цей окоп вони вже заводять підготовлених штурмовиків, які потім з нього намагаються заскочити і вибити нас з позицій. Тому скільки це будуть терпіти росіяни, для мене питання. Якщо вони здійснюють маневр відступу, ліквідуються своїми ж, їм вистрілюють у спини. Плюс додатково противник ефективно використовує таку методику Другої світової війни - "заградотряди", які працюють із числа "кадирівців". Якщо росіянам подобається, що їх розстрілюють "кадирівці" в спину, то добре. Наше завдання - їх знищити і забезпечити безпеку для України", - додав військовий.

Станом на 26 березня українським силам вдалося стабілізувати ситуацію в районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Втім, за його словами, ситуація навколо міста залишається складною.