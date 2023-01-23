Яку загрозу несе збільшення армії Росії до 1,5 мільйона осіб: відповідь експерта

На сьогодні в Росії немає жодного підрозділу, який би був на 100% укомплектований. Усі вони мають недоукомплектацію 30% та більше, зазначив Коваленко.

Збільшення російської армії, про яку оголосив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, до 1,5 мільйона осіб до 2026 року – не є серйозною загрозою станом на сьогодні. Оскільки війна в Україні закінчиться набагато раніше, ніж Росія зможе збільшити свою армію до такої кількості.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Давайте подивимось на цю ситуацію наступним чином – вони будуть збільшувати армію до 300 тисяч протягом трьох років? Війна в Україні закінчиться набагато раніше, ніж Росія зможе збільшити свою армію до такої кількості. Тому для України воно не є такою загрозою станом на сьогодні. В майбутньому, для майбутніх поколінь – так, дійсно. Від російської армії в 1,5 мільйона завжди буде загроза", - пояснив експерт.

Коваленко зазначив, що цікавим є те, що росіяни створюють нові мотострілецькі дивізії, і з цього виникає запитання: а чи є у них можливість забезпечувати ці нові підрозділи, чи є у них техніка?

"Зараз ми бачимо, що вони не можуть навіть повноцінно забезпечувати ті підрозділи, які вони відправляють у зону бойових дій, їм не вистачає, вони не встигають підіймати (техніку – ред.) з консервації, ремонтувати тощо. Доводити до боєздатного стану саме ту техніку, яка потрібна. Тому у мене є великі сумніви, що вони зможуть повноцінно взагалі сформувати нові підрозділи, особливо зараз, коли усі інші в російській армії також критично потребують доукомплектації. На сьогодні в Росії немає жодного підрозділу, який би був на 100% укомплектований. Усі вони мають недоукомплектацію 30% та більше", - наголосив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, Олександо Коваленко спрогнозував, що у Донецькій області ще пів року не варто очікувати на контрнаступ. Цей напрямок і надалі буде оборонним.

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