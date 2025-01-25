Яку зарплату отримує Віталій Кім: він шокував цифрою

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, яку зарплату отримує.

За його словами в ексклюзивному інтерв'ю TSN.ua, на місяць виходить близько 150 тисяч гривень.

“Близько 150 000 гривень зараз. Було менше, але змінили закон, а мені на руку це, тому що… я зараз розкажу історію. Було в мене 70 з чимось (тисяч гривень зарплати – ред.), а в заступників було менше. Але я ставив великі премії, надбавки. Коли обирали, мене спитав один із журналістів спитав, чого ви йдете туди, будете ставити премії? Я сказав, що не буду я ставити собі премії ніколи, і не ставив всі чотири роки. Тобто в мене була зарплата менше, ніж у заступників, тому що я пообіцяв журналісту не ставити премії”, – каже Валентин Кім і додає, що за три-чотири роки не доставив собі премії на 3-4 млн гривень.

Він пояснив, що після реформи його зарплата стала на 30% більшою, а премії його заступникам навпаки обмежили. Таким чином зарплати порівнялись.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КІМ ВІДКРИВ ТАЄМНИЦЮ! ЯКИМ БУДЕ КІНЕЦЬ ВІЙНИ ТА КОЛИ ПЕРЕГОВОРИ з РФ! НА ЩО ВСІ ГОТОВІ?!

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