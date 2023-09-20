Яку зброю отримає Україна і заява про контрнаступ взимку: підсумки "Рамштайн-15"

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбулось чергове засідання щодо військової допомоги Україні. Для міністра Рустема Умєрова - це був дебют, новопризначений очільник Міноборони долучився до своїх закордонних колег у такому форматі вперше. А саме засідання стало вже 15-м.

Які підсумки "Рамштану" - про це у репортажі для ТСН із Німеччини кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Засідання "Рамштайну": що пообіцяли Україні

Перед початком засідання генерал Міллі каже журналістам, що все повинно пройти "чудово". Ллойд Остін незмінно тут головує. Він говорить, що Україні потрібно ще більше ППО, щоб захистити своє небо.

Авіабаза "Рамштайн" / Фото: ТСН.ua

"Закликаю цю групу далі "глибоко копати" в напрямку посилення наземної протиповітряної оборони України. Маємо продовжувати надавати їй необхідні системи ППО та засоби перехоплення. Й зараз, у розпал битви, маємо надалі забезпечувати її боєприпасами, потрібними для продовження боротьби", - каже очільник Пентагона Ллойд Остін.

Українські сили йдуть уперед, прориваючи потужні оборонні лінії противника, - зазначив Остін.

Партнерів він закликав посприяти імпульсу. До кінця року - артснаряди передасть Велика Британія. На боєприпасах - наголос у новому пакеті вартістю 400 мільйонів євро - робить Німеччина. Буде ще майже півсотні танків від Данії (спільно з іншими країнами), й невдовзі України дістануться американські Abrams. А над кібербезпекою війська - трудитиметься айті-коаліція.

Що каже новий міністр оборони Рустем Умєром

"Я також ознайомив наших колег з останніми даними про бойові дії та наголосив на гострій необхідності до кінця року. Міністерство оборони виділило п'ять кластерів, які потребують першочергової уваги — ППО, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка", - каже Умєров.

Для Рустема Умєрова, який тільки-но очолив Міноборони, це була нагода - особисто налагодити зв’язки з колегами.

Рустем Умєров після "Рамштайну" / Фото: ТСН.ua

Знайомства і двосторонні переговори, публічних деталей про які небагато. Для новопризначеного міністра цей "Рамштайн" - перший. Але останнім став для американського топ-генерала Марка Міллі, який скоро виходить на пенсію. Посадовець прощався, запевняючи: відданість стояти пліч-о-пліч із Україною у партнерів лишається залізною.

"Це зобов’язання стосується не лише сьогодення. Це також створює прецедент для майбутнього в інших частинах світу, маяк для інших націй і чітке повідомлення будь-яким супротивникам про те, що верховенство закону завжди перемагатиме верховенство сили, як світло завжди перемагає темряву. Дякую Вам і Слава Україні!", - казав Міллі.

Контрнаступ взимку - що кажуть партнери України

Наближається зима. А з нею і нові потреби на фронті й нові небезпеки для тилу, що торік потерпав від російських спроб відрізати українців від тепла й світла.

Українські сили, зазначив генерал Міллі, продовжать наступ - і у холодну пору року. І переговори про зброю на різних рівнях, що дозволить військам визволити власні землі, - продовжаться найближчими днями й годинами.

Генерал Міллі / Фото: ТСН.ua

Також відомо, що у США Зеленський проведе переговори з головою Пентагону Ллойд Остіном.

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Нагадаємо, що українцям треба розуміти про підтримку Заходу та його бачення переговорів із Росією.

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