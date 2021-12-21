Ялинкові кульки: що в тренді та які ціни на прикраси для новорічного дерева

Ялинкові кульки: що в тренді та які ціни на прикраси для новорічного дерева

Одними з найулюбленіших цьогоріч є все-таки керамічні іграшки.

Їх сотні в будинках та сотні тисяч - на прилавках : новорічні прикраси - щороку як різноманіття, так і попит на них росте, а виробники дедалі частіше експериментують із матеріалами, формами та кольорами. Усе, аби догодити вимогливим споживачам на свята й допомогти їм зробити свою ялинку унікальною. То що нині в тренді, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 20 грудня.

Тренди ялинкових прикрас

Одними з найулюбленіших цьогоріч є все-таки керамічні іграшки. Їх випалюють у печі, виводять орнаменти і тільки потім фарбують. Щоби виготовити одну таку - йде кілька годин. Іще одна новинка року – прикраси зі смоли та живих квітів: І що найбільше можна розгледіти в іграшці - то вона популярніша:

І попри усі нові віяння у моді новорічних іграшок – незмінними лідерами залишаються скляні кулі з пейзажами.

Повернулася мода і на ретро-Іграшки - тому сміливо можна діставати бабусині колекції та прикрашати ними ялинку. Або ж піддаватись експериментам – гігантським Іграшкам, які вже витісняють звичайний різдвяний декор в Америці та Канаді: це аналоги звичайних прикрас, але в рази більші.

Ялинкові прикраси: ціни

Хоча такі і в рази дорожчі, якщо найдешевша в маркетах стартує від 5, тут - від 300 гривень. А саме лише виготовлення займає майже три години:

Ті, хто до таких новацій іще не готові, але хочуть щоби прикраси на ялинці були унікальні – можуть розмалювати їх самотужки.

На виробництві власноруч фарбують кульки в кілька шарів, щоби вони були матовими, а далі 5 різноколірних фарб пакують у набори з усім потрібним для малювання. На кульках люди можуть намалювати або запропоновані картинки з інструкції, або ж вигадати свої:

Найпопулярніші кульки ті, які можна зробити за хвилину. Тут достатньо налити в іграшку спеціальну суміш: Або ж у прозору додати намистини, пір’я й іграшка готова. Ті ж хто і розмальовувати не хоче, можуть придбати готові. Хіти сезону – колекція з Карпатами та з символом року тигром. На кульках розмістили аж 6 підвидів:

І попри всі рекомендації та тренди – наймоднішої іграшки фахівці не визначають, і кажуть – головне завдання ялинкових прикрас – подарувати вам свято.

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