Ялинку прикрасили кулеметною стрічкою і на позиції: як бійці зустрічають новий рік на Донбасі

У холодних шанцях, на панцерниках і за стволами - так зустрічають новий рік хлопці на нулі на Донеччині. Про свято нагадує, хіба що календар, мандаринки і вифлеємський вогонь, який вдалося на передову вдалось доправити із Єрусалима, йдеться в ТСН.

“Постійно обстріли арта і по ночам лізли по 2-3 чоловіка, найбільше було - 12”, - розповідають бійці.

Посадками і полями окупанти намагаються рухатись уночі, йдучи на штурми наших укріплень. Бої за кожен квадратний метр землі. Свій стан “тут на нулі” Андрій називає - між небом і землею. “Час якось міняється, коли обстріли. У нас, як бачите, за два-три метри лягає”, - розповідає він.

Уся земля на Донбасі і Луганщині у вирвах від снарядів та ракет. Про Новий рік нагадує хіба що календар і мандаринки. У дощ і сніг, в Різдво на Новий рік - працюють хлопці на своєму монстрику. “Відчуття таке, що швидше треба закінчити війну, треба працювати більше. Не розуміють, по доброму треба їх зробити більше хорошими рускими”, - переконані бійці.

На Донбасі не вщухають бої, поля здригаються від вибухів артилерії. Наші працюють, а за ними вже полює ствольна артилерія окупантів навіть за кілька годин до нового року. “Завжди допомагають жарти, чорний гумор, він завжди допомагає відійти від страху, допомагає пережити стреси”, - запевняють воїни.

Окупанти сунуть, їх палять, а вони знову сунуть, тому наші РСЗВівці виїздять на ціль по кілька разів на добу.

Сьогодні хлопцям волонтери-пластуни зі Львова привезли вифлеємський вогонь і подарунок. “Цього року більшість військових святкують Різдво на фронті. Вирішили доправити цей символічний вогонь, який символізує підтримку, єдність, допомогу. Доправити на лінію фронту, щоб відчули частинку тепла світу”, - каже волонтер Іван.

Військові з різних підрозділів приїхали за вогником, його везуть до рот і батальйонів.

У бійців вже є маленька ялинка, прикрашена кулеметною стрічкою і, кулеметом, а ще янголом - це всі святкові атрибути на передовій. Хтось на посту, хтось в окопі, хтось у танку, але подумками вони всі вдома з родинами, у країні, яка перемогла “рускій мір”. Хлопці з передової своїми словами вітають українців. “Головне - мирного неба над головою, щоб всі наші хлопці повернулися живими, щоб наша Україна процвітала і була міцною державою, як перлина в короні”, - кажуть бійці.

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