Яма, наповнена трупами: режисер фільму про Бабин Яр розповів, які кадри його вразили найбільше

Яма, наповнена трупами: режисер фільму про Бабин Яр розповів, які кадри його вразили найбільше

За словами Лозниці, найбільш вражаючі для нього — це кадри львівського погрому.

Відомий український режисер Сергій Лозниця, документальний фільм якого "Бабин Яр. Контекст" вразив міжнародну спільноту, розповів, які кадри його найбільше приголомшили під час знімань стрічки.

Про це він розповів 7 жовтня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

За словами Лозниці, найбільш вражаючі для нього — це кадри львівського погрому, який відбувся в період від 30 червня до 2 липня 1941 року, коли німецькі підрозділи ввійшли до міста.

Жінка тікає від своїх переслідувачів під час єврейського погрому у Львові / Вікіпедія

Наталія Мосейчук: "Це тому, що ви не знали про цей епізод історії? Чи тому, що побачили масштаб, коли людське стає нелюдським? Що вас зачепило так сильно?"

Сергій Лозниця: "Те, що я побачив. Я знав, звичайно. Там був не один погром. Те, що я побачив, мене вразило. Це складно монтувати. Мені довелося відкладати монтаж. Коли ви вмонтовуєте, вам на це треба дивитися з технічної точки зору. Це зовсім інше. Ви повинні якось усунути емоцію. Для мене найскладніші кадри — це кадри... величезна яма, наповнена трупами. Я відкладав просто це все в сторону. Взагалі війна — з нею не просто мати справу. Кадри самі по собі впливають досить сильно".

Наталія Мосейчук: "Щодо кадрів єврейських погромів. Ви думали, чи брати їх у фільм? Чи це був однозначний вибір?"

Сергій Лозниця: "Ні, не думав навіть".

Режисер фільму “Бабин Яр. Контекст” розповів про кадри для його фільму які вразили

Зазначимо, що фільм "Бабин Яр. Контекст" отримав нагороду серед документальних фільмів — премію "Золоте око" на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Водночас деякі українські експерти критикують фільм Лозниці, вказуючи, що стрічка начебто "поширює антиукраїнські проросійські наративи про події у Бабиному Яру". Так, український письменник та кінокритик Андрій Кокотюха вважає, що Лозниця є "прихильником російського погляду на причини й наслідки трагедії в Бабиному Яру".

Нагадаємо, що у Бабиному Яру на найвищому рівні вшанували жертв, розстріляних нацистами в кінці вересня 1941 року. В заходах брали участь президенти України, Німеччини, Албанії та Ізраїлю.

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