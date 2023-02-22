Янукович 9 років у бігах: чи потрібен ще втікач Путіну та навіщо його возили до Лукашенка

Сьогодні виповнилось 9 років відтоді, як з України втік Віктор Янукович. Сталось це в ніч проти 22 лютого 2014 року.

Нагадаємо, якщо одразу після втечі він старанно організовував декілька зустрічей з пресою та заявляв про свою "легітимність", то протягом останнього року він дав про себе знати лише один раз – в березні 2022 року. За даними українських спецслужб, Янукович, якому в цьому році виповниться 73 роки, перебував у Мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ та сформувати в українській столиці проросійський "уряд" на чолі з втікачем.

Орієнтування на Віктора Януковича на сайті МВС України

Янукович - відпрацьований матеріал

Зараз, коли плани окупантів зазнали нищівної поразки, Янукович є для російської влади відпрацьованим матеріалом.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

"Янукович був цікавий російській владі, коли вони розраховували на перемогу в війні, - каже Володимир Фесенко. - Розраховували на те, щоб він став символом ніби то легітимної влади. Хоча з точки зору права, термін повноважень Януковича давно закінчився. Після нього був інший президент, якого Росія визнала. Легітимність Януковича давно закінчилась, але росіяни хотіли його використати на короткий період. Йому б формально передали владу, потім призначались б вибори під російським контролем, щоб Медведчук був в статусі президента або прем’єр-міністра. В Москві Януковичу теж не дуже довіряють, більше того, до нього ставляться зі зневагою. Росіянам він був потрібний як аватарка, як лялька".

Страуси підтримані

Як стало відомо ТСН.ua, страуси, долею яких переймався Янукович під час одного зі своїх інтерв’ю, почувають себе нормально, як і сотні інших тварин з птахами в зоопарку Межигір’я.

"З ними все нормально, як і зі всіма тваринами. Якщо не помиляюсь, зараз тут 11 страусів, три вида, підримуємо їх, - повідомив нам комендант Межигір’я Денис Тарахкотелик. – Загалом тварин разом з птахами у нас декілька сотень, десь 400. Є олені, антилопи, муфлони, барани, віслюки, собаки, корови, павліни, лебеді".

Але зараз, за словами Тарахкотелика, Межигір’я зачинене для відвідувачів з причин, про які він не може казати публічно.

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