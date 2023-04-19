Японець, що жив в харківському метро, придумав новий спосіб допомогти українцям

Чоловік вирішив і далі безкоштовно годувати містян, але тепер вже в своєму кафе.

Безкоштовну кав’ярню в Харкові відкрив волонтер із Японії. 75-річний Фумінорі Цучіко вразив українців іще в червні минулого року, коли приїхав жити в харківське метро, щоби підтримати містян, які ховалися від російських обстрілів. Коли рух метрополітену відновили і людей звідти виселили, він допомагав містянам харчами. Тепер вирішив іще й безкоштовно годувати їх гарячими обідами, йдеться в ТСН.

Японець Фумінорі Цучіко зустрічає гостей у своїй кав’ярні з незмінною посмішкою і в улюбленій шапці з маркою про російський корабель. З половиною відвідувачів він знайомий особисто, бо разом з ними дев’ять місяців прожив у підземці, коли росіяни нещадно бомбили Харків. Фумі,- так його кличуть друзі,- англійську знає погано, а японську у Харкові мало хто не розуміє. Але господар та відвідувачі розуміються і без слів.

До Харкова з Японії Фумінорі переїхав, коли усі звідси тікали: у червні минулого року. Його так вразила стійкість українців, що на батьківщині продав свій будинок і жити разом з містянами пішов у харківське метро. Власним коштом закупав сюди їжу. Дітям, що кілька діб не виходили назовні,- влаштовував розваги.

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Коли збройні сили відігнали окупантів і з метро, люди розійшлися по домівках, а японський волонтер готував для містян харчові набори. Тепер ще й відкрив безкоштовну кав’ярню. “Кожна людина, кожен день має їсти. І хоча б один раз на день я хочу людей нагодувати, бо більшість зараз має труднощі з грошима”, - переконаний він.

Меню у закладі щодня різне. Нині- суп, макарони та курячі крильця. На десерт - чай з солодким пиріжком. “Я обговорюю з дівчатами меню і кажу: о це добре і це добре, а це заміняємо”, - каже волонтер.

“Це безкоштовне кафе на постійній основі. Поки у нас справи в країні такі тяжкі японські наші друзі вирішили нам допомогти. Ми сьогодні приготували на 300 чоловік, ще лишилося трошки”, - показують працівниці.

Частина працівників - колишні сусіди Фумінорі з метро, які вже стали йому друзями. Кухарів набирали за оголошеннями.

Японець, що жив в харківському метро, придумав новий спосіб допомогти українцям

У день відкриття Фумінорі хотів вразити найменших відвідувачів. На вході для малечі виставив кошики з іграшками та солодощами. “Ось цього ведмедика мені в метро подарувала Вероніка. Їй вісім років. Вона тоді попросила мене подарувати ведмедика іншій дитині, у якої немає іграшок”, - розповідає Фумінорі.

У цей заклад японець вклав власні кошти, також допомогли друзі з Японії, благодійники і підписники у соцмережах. Своє «Фумікафе» відкрив на понівеченій Салтівці, там орендує квартиру. На батьківщину поки не квапиться, каже: житиме у Харкові допоки потрібен людям. “Я так хотів, щоб кожна дитина, яка сьогодні прийшла, посміхнулась. І вони посміхались мені. Це дуже добре. Я щасливий”, - каже чоловік.

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