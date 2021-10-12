Японія заявила про свій суверенітет над Південними Курилами: у Росії вже відреагували

Токіо вважає окупованими острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.
Новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що планує повернути південні Курили, які Росія вважає своїми.
Про це йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.16:45.
Фуміо Кісіда наголосив, що на острови південної частини Курил поширюється суверенітет Японії, тож уряд налаштований вирішити проблему приналежності цих територій.
"Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням", — сказав японський прем’єр.
Японія проводитиме наполегливі переговори з Москвою, щоби зрештою укласти мирний договір із Росією. Цю угоду так і не підписали після завершення Другої світової. Таким чином, Курильські острови, які раніше були частиною Японії, перейшли до СРСР, а згодом і до Росії. Токіо вважає окупованими острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.
У Москві повертати Японії території не квапляться й обіцяють продовжити переговори. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "Курили — територія Росії".
Нагадаємо, що Японія зобразила південні Курили своєю територією на сайті Олімпіади-2020.