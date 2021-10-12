Японія заявила про свій суверенітет над Південними Курилами: у Росії вже відреагували

Японія заявила про свій суверенітет над Південними Курилами: у Росії вже відреагували

Токіо вважає окупованими острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.

Новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що планує повернути південні Курили, які Росія вважає своїми.

Про це йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.16:45.

Фуміо Кісіда наголосив, що на острови південної частини Курил поширюється суверенітет Японії, тож уряд налаштований вирішити проблему приналежності цих територій.

"Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням", — сказав японський прем’єр.

Японія проводитиме наполегливі переговори з Москвою, щоби зрештою укласти мирний договір із Росією. Цю угоду так і не підписали після завершення Другої світової. Таким чином, Курильські острови, які раніше були частиною Японії, перейшли до СРСР, а згодом і до Росії. Токіо вважає окупованими острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.

У Москві повертати Японії території не квапляться й обіцяють продовжити переговори. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "Курили — територія Росії".

Новини світу: новий прем'єр Японії планує повернути території, які Росія вважає своїми

Нагадаємо, що Японія зобразила південні Курили своєю територією на сайті Олімпіади-2020.

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